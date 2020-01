Il Paradiso delle Signore 4 è già alla terza settimana di programmazione dopo la pausa natalizia e molte novità hanno stravolto la vita dei protagonisti, lasciando ai telespettatori numerose emozioni. Nella puntata di martedì, 21 gennaio, tra Gabriella e Cosimo proseguiranno le incomprensioni nel campo lavorativo, mentre in caffetteria arriverà il juke-box. Angela Barbieri si confiderà con la sua amica Gabriella parlandole del licenziamento al circolo e Federico resterà fermo sulla sua scelta di farsi operare nonostante l'opposizione di Silvia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 21 gennaio: Angela si confiderà con Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 21 gennaio raccontano che a casa Cattaneo Federico sembrerà irremovibile sul suo futuro. Il ragazzo sarà ormai convinto di volersi sottoporre all'intervento, nonostante la contrarietà di Silvia. La donna, infatti, sarà molto preoccupata per suo figlio perché se l'operazione non dovesse riuscire, Federico resterebbe paralizzato completamente. La signora Cattaneo, a differenza di Luciano e Roberta, non appoggerà in alcun modo la strada che il figlio vorrebbe intraprendere.

Intanto Angela Barbieri si confiderà con la sua amica Gabriella. La cameriera spiegherà che ha lasciato il suo posto di lavoro al Circolo per allontanarsi da Riccardo. Le continue pressioni di Ludovica e della Contessa sono state inevitabilmente la causa principale del licenziamento della Barbieri. Angela dovrà trovare al più presto un altro impiego, perché avrà bisogno di pagare l'investigatore privato ingaggiato per ritrovare suo figlio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 21 gennaio: Gabriella noterà la distrazione di Cosimo

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 21 gennaio rivelano che nella puntata di martedì Cosimo e Gabriella continueranno a battibeccare a causa del lavoro. La stilista noterà nel giovane imprenditore uno strano comportamento che lo porterà a distrarsi in modo inusuale. Bergamini, infatti, è stato sempre impeccabile sul lavoro e la sua distrazione non passerà inosservata.

Cosa sarà successo a Cosimo? Questi problemi potrebbero avvicinarlo alla signorina Rossi?

Intanto in caffetteria arriverà il tanto atteso juke-box: grazie all'intervento di Rocco, il nuovo acquisto comincerà a funzionare ed i clienti si lasceranno andare al primo ballo con un lento. Solo una coppia non si farà prendere dall'entusiasmo della musica: di chi si tratterà? Per scoprirlo non resta che attendere di seguire le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 4, la soap di Rai 1 seguitissima ogni pomeriggio dalle 15:40, dal lunedì al venerdì.