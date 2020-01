Anche al Paradiso delle Signore è cominciato un nuovo anno: al grande magazzino milanese è arrivato il 1961 e ha portato con sé una ventata di novità, ma anche di turbamenti. Se la storia d'amore tra Gabriella e Salvatore sembra proseguire a gonfie vele, dopo la proposta di matrimonio del giovane Amato, per Roberta le cose non vanno altrettanto bene: la sua infatuazione per Marcello è sempre più profonda e la ragazza teme di non provare più nulla per il fidanzato Federico, ma non vuole deludere né lui né la famiglia Cattaneo, che la tratta ormai come una figlia.

La gravidanza di Marta procede senza apparenti problemi, ma le cose potrebbero non essere così semplici come sembrano. Nella puntata in onda martedì 7 gennaio alle ore 15:40 su Rai 1, Federico fa il suo ritorno a casa dopo l'incidente provocando uno shock nei genitori Luciano e Silvia e in Roberta. Marta, invece, fissa un controllo dal ginecologo, ma tiene Vittorio all'oscuro.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 7 gennaio: Federico torna a casa

A casa Cattaneo l'attesa è finalmente finita: Federico sta per ritornare a Milano dopo lunghi mesi passati al fronte e Silvia e Luciano non potrebbero essere più felici.

Roberta, invece, teme il momento dell'incontro con il suo fidanzato dopo il bacio che si è scambiata con Marcello e dopo aver compreso di provare dei sentimenti per il bel Barbieri. Il ritorno a casa del giovane Cattaneo non avviene però nelle condizioni migliori: Federico, infatti, è stato vittima di un incidente e quando entra in casa accompagnato da Luciano, Silvia e Roberta a stento trattengono lo stupore nel vedere il ragazzo in sedia a rotelle. Inoltre, Roberta non sa come comportarsi con lui e il senso di colpa non le permette di essere sincera e rivelare al suo fidanzato come stanno realmente le cose: Federico, infatti, si mostra sempre più innamorato della Venere, mentre lei si sforza di reprimere i sentimenti che capisce di provare nei confronti di Marcello, ma senza riuscire a pieno nel suo intento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta preoccupata per la gravidanza

A casa Conti, intanto, Marta decide di prendere un appuntamento con il ginecologo per effettuare una visita di controllo e assicurarsi che la gravidanza proceda nel migliore dei modi. La ragazza decide di confidarsi con la zia Adelaide e le racconta di essere intenzionata a tenere Vittorio all'oscuro della situazione, anche se la contessa non condivide la scelta della nipote. Nel frattempo, Rocco prosegue i suoi studi e si fa aiutare da Armando negli esercizi di lettura: è proprio durante uno di questi che l'uomo scopre qualcosa di sconvolgente a proposito di Giuseppe, il marito di Agnese e corre subito a rivelarlo a Salvatore.