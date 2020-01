Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 campionessa di ascolti, promette anticipazioni davvero interessanti. Una bellissima notizia farà felici i fan della coppia composta da Marta e Vittorio. Nella puntata in programmazione venerdì 7 febbraio 2020 infatti, Marta si confiderà con il consorte, svelandogli di credere di essere incinta. Dopo la terribile perdita del loro primo figlio, la paura sarà tanta ma l'emozione farà tornare il sorriso ad entrambi.

Nel frattempo, continuerà l'interessante storyline che coinvolge Marcello, Roberta e Lorena, una delle new entry de Il Paradiso delle Signore e già capace di creare scompiglio.

Inoltre, arriveranno aggiornamenti sul conto di Giuseppe.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: arrivano informazioni su Giuseppe

Gli spoiler della puntata di venerdì 7 febbraio de Il Paradiso delle Signore rivelano che crescerà la complicità tra Agnese e Armando, nonostante la signora Amato cerchi di mantenere le distanze. Un inaspettato colpo di scena però, è destinato a cambiare tutto. Agnese infatti verrà a sapere che il capo magazziniere è entrato in possesso di una missiva nella quale sono contenute preziose informazioni su Giuseppe, del quale non ha più avuto notizie.

Armando le dirà che cosa ha scoperto?

Marcello provoca Roberta

Nel corso dell'episodio pomeridiano inoltre, la situazione tra Marcello e Roberta si complicherà ulteriormente. Il ragazzo e la starlette dei fotoromanzi Lorena si sono scambiati un dolce bacio. La scena è stata vista da Roberta, che ha continuato a ripensarci per tutta la notte, essendone stata turbata. A quel punto, Marcello agirà d'astuzia per sondare i sentimenti della Pellegrino nei suoi confronti.

Le dirà di non essere assolutamente interessato alla nuova arrivata, sperando in una sua reazione. Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 però, Roberta resterà impassibile, sebbene dentro di lei ci sia un terremoto di emozioni.

Marta dice a Vittorio che forse è incinta nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 febbraio 2020

Il colpo di scena della prossima settimana di programmazione della soap opera in onda su Rai 1 sarà la rivelazione di Marta.

La donna ha da poco superato il dolore per la perdita del bambino, anche grazie alla vicinanza del marito e delle colleghe, che l'hanno accolta al grande magazzino facendole sentire la loro presenza.

Ebbene, come svelano le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 7 febbraio 2020, Marta accoglierà a casa Vittorio con una lieta notizia. La donna gli rivelerà che forse avranno un secondo figlio. La gioia sarà tanta e la coppia spererà che tutto proceda per il meglio.