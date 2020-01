Nuovo appuntamento dedicato alle vicende de Il Paradiso delle Signore, una delle serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le anticipazioni del nuovo episodio in onda il 22 gennaio su Rai 1 rivelano che Roberta Pellegrino e Luciano Cattaneo temeranno per la sorte di Federico, disposto a tutto pur di tornare a camminare. Se la Venere si sfogherà con Gabriella, il ragioniere sarà rincuorato da Clelia Calligaris.

Il Paradiso delle Signore, episodio 22 gennaio: Roberta teme per Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sull'attesissimo nuovo episodio in onda mercoledì 22 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che Angela (Alessia Debandi) avrà la necessità di trovare una nuova occupazione dopo essersi licenziata dal circolo.

La sorella di Marcello, infatti, dovrà racimolare del denaro per pagare un detective, ingaggiato per rintracciare il suo figlioletto. Di conseguenza, Riccardo (Enrico Oetiker) deciderà di darle una mano, colpito dal triste passato della Barbieri. Che il ragazzo stia iniziando a provare dei sentimenti per l'ex cameriera?

Intanto, a casa Cattaneo si vivranno momenti di ansia dopo che Federico ha deciso di sottoporsi a un intervento rischioso, che potrebbe ridargli l'uso delle gambe. A tal proposito, Roberta sfogherà tutte le sue paure con Gabriella (Ilaria Rossi).

Il Paradiso delle Signore: Clelia conforta Luciano

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda il 22 gennaio sul primo canale della tv di Stato, racconta che la Pellegrino chiederà una giornata di pausa dal grande magazzino per accompagnare Federico in ospedale, insieme ai suoi genitori. Più tardi Silvia aggiornerà il marito, rimasto nello studio contabile, in merito alle condizioni di salute del loro figlio.

Luciano (Giorgio Lupano), dopo aver messo giù il ricevitore del telefono, cadrà in in una profonda disperazione. Di conseguenza Clelia correrà a rincuorarlo, alla vista del Cattaneo distrutto dal dolore.

Umberto tenta un approccio con Adelaide

A Villa Guarnieri i rapporti tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) saranno sempre più tesi. La Contessa di Sant'Erasmo, infatti, minaccerà di abbandonare la tenuta, dopo aver scoperto il doppio gioco del cognato.

A tal proposito, Marta (Gloria Radulescu) tenterà di convincere la zia a rimanere. Peccato che quest'ultima si dimostri sicura della sua decisione di abbandonare Milano. Il padre di Riccardo, a questo punto, si giocherà l'ultima carta, tanto da provare a darle un bacio sulla bocca, che non avrà il risultato sperato. In attesa di vedere la puntata in Tv, si precisa che potrete rivedere la quarta stagione della soap opera in modalità on demand su RaiPlay.