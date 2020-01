Molte novità terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto nel corso degli episodi in onda su Canale 5 nella settimana che va dal 7 al 10 gennaio. Stando alle anticipazioni infatti, si verrà a sapere che Puente Viejo potrebbe letteralmente scomparire dalle carte geografiche a causa di un'inondazione. Inoltre, i telespettatori potranno seguire la vicenda legata al ferimento di Carmelo e alla morte di Esteban Fraile per mano di Fernando. Il Leal farà fatica a riprendersi, ma alla fine riuscirà a tornare a casa.

Francisca intanto scoprirà chi vuole far scomparire Puente Viejo.

Anticipazioni al 10 gennaio: Carmelo ferito riesce a riprendersi, doppio gioco di Mesia

Secondo quanto riportano le anticipazioni, nel corso delle nuove puntate, i telespettatori conosceranno gli sviluppi legati alla morte del sindaco di Belmonte e al ferimento di Carmelo. Fernando infatti continuerà con il suo doppio gioco e fingerà di prestare soccorso al Leal, in attesa dell'arrivo di Mauricio e Severo. La Guardia Civile avvierà subito le indagini su quanto accaduto e scoprirà nella tasca di Esteban, un biglietto in cui l'uomo confesserà di essere il responsabile degli attentati in cui persero la vita Maria Elena ed Adela.

Elsa ed Isaac invece, dopo la morte di Antolina, si sentiranno liberi di progettare il loro futuro insieme e decideranno di convolare a nozze al più presto.

Il segreto, spoiler: Francisca scopre che Morales vuole inondare Puente Viejo

Intrighi e colpi di scena non mancheranno anche nella nuova settimana di programmazione e che vedrà ancora al centro delle vicende, il difficile rapporto tra Lola e Prudencio. Quest'ultimo, dopo aver saputo da donna Francisca che Lola è un'assassina, deciderà indagare sul passato della ragazza, per scoprire se quanto insinuato dalla Montenegro, possa essere vero. Mentre Carmelo farà fatica a risvegliarsi dopo lo sparo di Esteban, a Puente Viejo giungerà la notizia che il paesino iberico potrebbe scomparire per dare spazio ad un bacino idrico. Donna Francisca, incredula per ciò che potrà accadere, indagherà sulla faccenda e scoprirà che dietro al progetto di inondazione di Puente Viejo vi è la mano del sottosegretario Juan Garcia Morales.

Dopo ore di angoscia, Carmelo si riprenderà e riuscirà a fare ritorno a casa, dove riceverà la visita di Fernando, il quale avrà il timore che il Leal contraddica la sua versione dei fatti su quanto accaduto con il sindaco di Belmonte.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto, che terranno compagnia ai fan dal 7 al 10 gennaio prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, ricordando che sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi.