Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Il Segreto", meglio noto in patria con il titolo di "El secreto de Puente Viejo". Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 al 31 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16.35. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi di Francisca, Severo e Carmelo di impedire a Garcia Morales di inondare Puente Viejo, sul momento di trance che vivrà l'infermiera Dori sotto gli occhi di Maria e sulla riappacificazione di Prudencio e Lola.

Elsa decide di incontrare Alvaro

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che, dopo aver indagato a fondo, Prudencio scoprirà che Lola è stata costretta ad uccidere il padre dopo che quest'ultimo aveva abusato della sorella Ana. La scoperta spingerà il giovane a perdonare l'amata e a ricongiungersi con lei dopo un lungo periodo di incomprensioni. Elsa non ascolterà i consigli di Isaac e si recherà ad un appuntamento con Alvaro per scoprire quali siano le ragioni di questo incontro. Francisca chiederà a Raimundo di accompagnarla alla Puebla per bloccare i lavori di costruzione della diga, cercando di evitare così l'inondazione di Puente viejo.

Nel corso di una seduta, Dori impazzirà improvvisamente e si metterà a vaneggiare di fronte a Maria, nominando alcuni bambini e citando un misterioso incendio. Irene, Francisca, Carmelo e Severo decideranno di unire le loro forze per impedire a Garcia Morales di distruggere il loro paesino. Nel frattempo, i cittadini di Puente Viejo si rivolgeranno alle autorità per la stessa ragione, ma il tribunale rifiuterà ogni loro richiesta.

Maria indaga sul rapporto di Fernando e Dori

Notando la vicinanza di Esther e Berengario, Dolores inizierà a spettegolare sulla natura del loro rapporto senza sapere che, in realtà, i due sono padre e figlia. Il padre di Marcella, Paco, si impegnerà a ritrovare un misterioso ladro di farina, mentre Maria deciderà di non raccontare a Fernando del momento di trance vissuto da Dori. Nonostante la serenità appena ritrovata, Lola mediterà, comunque, di lasciare Prudencio.

Severo e Carmelo si renderanno conto che Garcia Morales vuole distruggere Puente Viejo per vendicarsi dei suoi abitanti, anche se ancora non sanno per quale motivo. Ritornata dal suo viaggio, Elsa racconterà ad Isaac che Alvaro le ha restituito la parte dell'eredità che le aveva portato via in maniera fraudolenta. Nel frattempo, Garcia Morales offrirà agli abitanti di Puente Viejo un indennizzo in denaro per convincerli a lasciare le loro proprietà pacificamente.

Per capire quale sia il legame che unisce Fernando e Dori, Maria domanderà ad entrambi come si sono conosciuti.