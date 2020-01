Il Segreto nei prossimi episodi vivrà un colpo di scena clamoroso. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 24 gennaio, rivelano che Don Berengario conoscerà sua figlia illegittima Esther. Nel frattempo, il sottosegretario Garcia Morales sarà pronto ad inondare l'intera Puente Viejo per vendicarsi dei suoi abitanti; mentre Maria sarà sempre più succube di Fernando. Infine, Dolores metterà in giro dei pettegolezzi sul conto di Don Berengario e sua figlia mentre Prudencio si metterà in contatto con la sorella di Lola per sapere qualcosa sul suo passato.

Il Segreto: Don Berengario conosce sua figlia Esther

Le anticipazioni Il Segreto dal 19 al 24 gennaio, rivelano che Garcia Morales comunicherà agli abitanti di Puente Viejo che presto il paese sarà completamente sommerso dall'acqua a causa della nuova diga. I paesani, ovviamente reagiranno con sgomento alla terribile notizia nonostante il sottosegretario dirà loro che avranno un indennizzo per l'espropriazione dei loro beni.

Nel frattempo, Francisca escogiterà un piano per evitare che il sottosegretario riesca nel suo intento, ma Raimundo la inviterà a non fare nulla almeno per il momento.

Più tardi, Don Berengario sarà molto felice per aver conosciuto sua figlia Esther e passerà del tempo insieme a lei per approfondire la loro conoscenza.

Il Segreto: Prudencio ripensa alle parole di Francisca

Negli episodi Il Segreto dal 19 al 24 gennaio Elsa ed Isaac decideranno di sposarsi con una cerimonia molto semplice nella piazza di Puente Viejo. Nel frattempo, Maria sarà del parere di guarire il prima possibile, ma Dori Vilches, la sua infermiera inizierà a comportarsi in un modo molto insolito.

La donna darà l'impressione di essere completamente fuori di senno. Intanto, alcuni residenti di Puente Viejo spereranno che il sottosegretario non riesca ad andare fino in fondo con il suo proposito di inondare il paese mentre altri si rassegneranno al peggio, convinti che presto perderanno le loro case.

Più tardi, Francisca non sarà convinta del fatto che Raimundo stia agendo nella maniera giusta per contrastare il sottosegretario mentre Severo e Carmelo intuiranno che l'uomo è mosso da un motivo personale.

Intanto, Prudencio ripenserà ancora una volta alle parole della Montenegro sul conto di Lola. Il giovane non farà altro che chiedersi se davvero la donna che ama è un'assassina e per riuscire a scoprire qualcosa in merito al suo passato si rivolgerà a sua sorella Ana.

Dolores mette in giro pettegolezzi sul conto di don Berengario

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Dolores non potrà fare a meno di notare la grande sintonia che si è creata tra don Berengario e la giovane Esther giunta da poco a Puente Viejo.

La commerciante, a quel punto, inizierà a mettere in giro pettegolezzi sul conto del sacerdote e della giovane. Non sapendo che i due sono padre e figlia, insinuerà che il prete abbia intrapreso una relazione peccaminosa con lei. Nel frattempo, Prudencio non riuscirà ad avere nessuna informazione utile sul conto di Lola da sua sorella Ana. La ragazza, tuttavia, gli lascerà intendere che la parente in passato ha sofferto molto a causa del padre.

Poco dopo, gli abitanti di Puente Viejo non volendosi rassegnare all'inondazione del loro amato paese, organizzeranno una manifestazione contro il sottosegretario Garcia Morales.

Intanto, Maria si isolerà completamente dai suoi cari e darà l'impressione di fidarsi soltanto di Fernando mentre Irene sarà assolutamente convinta che tutte le disgrazie accadute nel paesello nell'ultimo periodo siano opera del Mesia, il quale non è mai cambiato come invece ha cercato di far credere a tutti i suoi conoscenti.