Cultura en Serie ha rilasciato le ultime anticipazioni della soap Il Segreto. Francisca torna a Puente Viejo, sebbene debba rimanere ancora nascosta, mentre Marcela teme di aspettare un bambino. Una notizia lieta, se non fosse che la De Molino non sia così certa della partenità. Cosa accadrebbe se quella creatura fosse di Tomas e non di Matias?

Intanto, Carolina e Pablo continueranno a soffrire dopo aver scoperto di essere fratelli e dunque di non poter vivere il loro amore. Arrivata al paese, la Montenegro dovrà immediatamente trovare un nascondiglio sicuro nel quale rifugiarsi.

Il Segreto, ultime anticipazioni: l'angoscia di Marcela

Non c'è mai fine alle traversie degli abitanti di Puente Viejo. Nelle nuove puntate iberiche, Francisca tornerà dopo un lungo periodo al paese, camminando tra i compaesani stupiti. Intanto, Marcela confiderà a Mauricio di aver paura di essere incinta. Il Godoy non capirà il motivo dell'angoscia della Del Molino e cercherà così di rassicurarla. Marcela si chiuderà in se stessa, temendo che il bambino possa essere di Tomas.

Carolina e Pablo dovranno rassegnarsi alla dura realtà dei fatti.

Il loro amore è impossibile perché sono fratelli. I problemi non finiranno qui, in quanto il giovane si accorgerà che un uomo misterioso lo sta seguendo. Adolfo andrà a far visita a Marta per consegnarle il denaro della donazione. La tensione sarà alta, fino a quando Maqueda non entrerà nella stanza, salvandoli dall'imbarazzo. Mentre Carolina scriverà una triste lettera alla madre nella quale racconterà la sua storia d'amore impossibile, Pablo arriverà di gran carriera a casa, spaventato dall'uomo che lo ha seguito.

Mentre Marcela è alla locanda immersa nei suoi pensieri, Matias ed Alicia saranno impegnati nelle loro lotte operaie, facendo crescere sempre di più la loro complicità. Di certo, il Castaneda non può immaginare cosa stia passando sua moglie.

Francisca deve trovare un nascondiglio

Come raccontano le ultime anticipazioni de Il Segreto, la Montenegro non avrà certo risolto i suoi problemi tornando al paese. Dolores quasi sverrà vedendo la matrona in carne ed ossa ma, nonostante le sue insistenze, non riuscirà a reperire alcuna informazione sulla nobildonna.

Ora, è essenziale trovare un nascondiglio sicuro per Francisca. Eulalia è pronta a scattare e se solo trovasse la Montenegro, saranno guai. Mauricio, ignaro del ritorno di sua moglie, si recherà alla tenuta di Isabel. Qui verrà ricevuto da Antonita, che gli dirà che Francisca non può riceverlo. L'Ulloa si insospettirà e non perderà tempo per scoprire che cosa è accaduto alla sua amata consorte.