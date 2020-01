Le puntate del 2020 saranno particolarmente entusiasmanti all'interno della soap opera Il Segreto. Tra i colpi di scena di maggiore interesse ci sarà, sicuramente, la morte dell'infermiera Dori Vilches. Nel corso degli episodi vedremo che Maria scoprirà dei retroscena inediti sul passato dell'infermiera che la sta curando.

La Castaneda però, non intenderà liberarsi di lei poiché le terapie incominceranno a sortire gli effetti sperati. Ad ogni modo, una volta emerso il suo passato, Dori proverà ad uccidere Maria, ma Fernando non glielo permetterà.

L'uomo, infatti, pur di tenere tutta per sé la giovane Maria, ucciderà a sangue freddo la Vilches con un bisturi.

Il Segreto spoiler: Maria scopre il segreto di Dori

Le prossime puntate de Il Segreto saranno molto avvincenti. L'ingresso di Dori Vilches genererà particolare sgomento poiché la donna, sin dal primo momento, paleserà le sue stranezze. Nel corso di una delle solite sedute di terapia con Maria, la nuova arrivata incomincerà a perdere il lume della ragione parlando di un incendio e di alcuni bambini.

A quel punto, la Castaneda incomincerà ad indagare su di lei e si farà aiutare da Irene. Quest'ultima, grazie alle sue conoscenze nell'ambito del giornalismo, riuscirà a scoprire che Dori è stata per parecchio tempo in un manicomio dopo aver causato un incendio e che uccise anche una donna.

Una volta emerso questo assurdo retroscena, Maria deciderà di minacciare la sua infermiera. Nel caso specifico, le dirà che non la manderà in manicomio di nuovo a patto che l'aiuti a guarire e ad alzarsi dalla sedia a rotelle. La Vilches, timorosa di tornare in quel luogo così ostile, deciderà di accettare la proposta.

La Vilches prova ad uccidere Maria ma interviene Fernando

Con il passare del tempo, vedremo che Dori perderà nuovamente il controllo e proverà ad uccidere Maria. L'infermiera narcotizzerà la Castaneda e poi proverà a farla fuori con un bisturi.

In quel momento entrerà Fernando, il quale subito si precipiterà a bloccare la malintenzionata. Il Mesia rimprovererà la Vilches anche per aver provato a far guarire Maria quando le aveva espressamente chiesto di non consentirle di riprendere a camminare.

A quel punto, allora, Dori confesserà a Fernando i suoi sentimenti e gli farà capire di aver agito in quel modo solo per restare da sola a La Habana con lui. Il Mesia si mostrerà insolitamente accondiscendente e deciderà addirittura di dare all'infermiera un bacio sulle labbra, ma solo per ingannarla. Proprio mentre la donna si lascerà andare infatti, il perfido protagonista la colpirà con il bisturi, facendole perdere la tragicamente vita.