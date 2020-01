Le prossime puntate de Il Segreto porteranno stravolgimenti nelle trame prossimamente in onda su Canale 5. Tra non molto, e precisamente dopo che Fernando avrà incendiato Puente Viejo per vendicarsi dei suoi nemici, inizierà la dodicesima stagione della soap opera. Tra le new entry ci sarà Tomas, un uomo affascinante e misterioso che farà breccia nel cuore di Marcela. Già, perché i telespettatori avranno modo di scoprire che Matias, durante il lasso temporale che separa le due stagioni della telenovela, è stato recluso in carcere.

Grazie all'amnistia però, il Castaneda sta per tornare al suo amato paesino, complicando non poco le cose a Marcela e Tomas.

Nel frattempo, Isabel avrà convinto Francisca a nascondersi nella sua tenuta a L'Avana, con la promessa di riprendere insieme il potere del paese. Peccato che la nobildonna non sia stata così sincera e che la Montenegro si sia messa in un grosso guaio. Di seguito, le anticipazioni de Il Segreto a riguardo.

Il Segreto anticipazioni: scintille d'amore a Puente Viejo

Nelle prossime puntate della soap opera ambientata a Puente Viejo, Marcela e Tomas verranno a sapere che Matias è tornato al paesino.

Consapevoli di non essere più liberi di vivere la loro storia d'amore clandestina, piangeranno amare lacrime. Il giovane si recherà alla locanda per comunicare alla Del Molino la difficile decisione di troncare la loro relazione ma, proprio in quel momento, incrocerà il Castaneda. Matias non ha perso la voglia di combattere per i suoi ideali repubblicani e, giunto alla miniera di proprietà della marchesa Isabel, farà la conoscenza di Alicia.

Le anticipazioni de Il Segreto narrano che quando Matias incrocerà lo sguardo di Alicia, proverà un'intensa emozione, che crescerà man mano che i due si frequenteranno, uniti nell'obiettivo di dare dignità e giuste retribuzioni agli operai. Un legame che non passerà inosservato agli occhi di Tomas che, tuttavia, non ne farà parola con Marcela.

Francisca Montenegro nelle mani di Isabel

Intanto, Isabel farà la conoscenza di Francisca, la donna potente e pericolosa della quale ha tanto sentito parlare.

Come svelano le anticipazioni della soap Il Segreto, si verrà a sapere che la Marchesa è la cugina del primo marito della Montenegro, Salvador Castro. Ora Francisca dovrà soggiornare senza farsi vedere da nessuno nel padiglione dell'Avana, in modo da agire nell'ombra per recuperare il suo patrimonio, Casona compresa.

Le due potenti donne avranno modo di parlare ed Isabel prometterà a Francisca di aiutarla nel suo intento. Per riuscirci però, dovrà stare alle sue regole e non farsi vedere da nessuno, Raimundo compreso. Per la Montenegro sarà l'inizio di un incubo.

Tomas e Marcela, un amore disperato

Le nuove anticipazioni de Il Segreto narrano che Marcela sarà in preda alla tristezza. Da una parte è consapevole di non poter più vivere il suo amore con Tomas e dall'altra è delusa dalla freddezza di Matias, che preferisce passare il suo tempo alla miniera piuttosto che con lei. Matias e Alicia saranno sempre più complici, cosa che complicherà ulteriormente il rapporto con la Del Molino. Raimundo proverà a consolare Marcela, ma sembrerà alquanto inutile.

Mentre il Castaneda è per l'ennesima volta in compagnia di Alicia in miniera, Tomas coglierà l'occasione per visitare Marcela, facendole una proposta inaspettata.

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto infatti, Tomas le proporrà di fuggire insieme, unica possibilità per il loro amore. Marcela accetterà? Non resta che attendere le prossime trame della soap opera per vedere come si evolverà questa complicata storyline.