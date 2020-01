Buone notizie nelle puntate della soap opera Il Segreto: le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2020 raccontano che Elsa ed Isaac saranno finalmente felici. Archiviata la "pratica Antolina", i due avranno tutto il tempo per progettare il loro matrimonio.

Nel frattempo, Carmelo verserà ancora in cattive condizioni di salute. Nonostante si sia risvegliato, non riuscirà a ricordare nulla di quanto accaduto. Francisca però, allertata dai sospetti di Irene, non perderà tempo per tenere sotto stretta osservazione Fernando, certa che anche questa volta ci sia il suo zampino.

Donna Francisca affronta Fernando

Nelle nuove puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana, Matias avrà la fortuna di ascoltare una conversazione tra Carmelo e Severo che lo insospettirà. Dunque, metterà al corrente di tutto Irene. La giornalista non perderà tempo ad andare alla Casona per avvisare Francisca del fatto che suo marito e il Leal potrebbero avere macchinato qualcosa di oscuro. La Montenegro però, non sa che qualche ora prima, la furba Irene si è accordata con Raimundo.

Tutti i sospetti portano a Fernando, l'unica persona che ha avuto dei vantaggi in seguito ai tragici avvenimenti che si sono susseguiti a Puente Viejo.

A tal proposito, Donna Francisca affronterà a viso aperto il Mesia, chiedendogli senza mezzi termini se ci sia lui dietro il ferimento di Carmelo e il decesso del sindaco di Belmonte. Ovviamente, Fernando farà il finto tonto e respingerà al mittente le accuse. Fernando ingannerà Francisca, dicendole di volersi occupare della riabilitazione della ex moglie Maria e del futuro di Esperanza e Beltran.

Maria disposta a tutto pur di tornare a camminare

Continuando con le anticipazioni delle puntate che vedremo su Canale 5 dal 12 al 17 gennaio, Maria proseguirà con i suoi esercizi estenuanti per tornare a camminare. Nel mentre, Fernando fingerà di interessarsi a lei e ai bimbi, non facendole intuire di avere altri piani ben diversi.

Il sottosegretario Garcia Morales prenderà la sua decisione. Il serbatoio verrà aperto nel giro di pochi giorni.

Ciò significa che Puente Viejo verrà sommersa dalle acque. È la fine?

Fiori d'arancio a Puente Viejo

Ci sarà spazio anche per l'amore e il romanticismo nelle puntate del Segreto della prossima settimana. Elsa, guarita dalla sua patologia al cuore e liberatasi dalla minaccia di Antolina, potrà finalmente vivere appieno la sua storia con Isaac. I due piccioncini organizzeranno il matrimonio, una cerimonia semplice alla quale parteciperanno tutti i loro amici e parenti. Il Guerrero e la sua amata decideranno di lasciare il paesino dopo le nozze per rifarsi una vita lontano dal luogo che ha provocato loro tanto dolore.