Le vicende de Il Segreto continueranno ad intrattenere i telespettatori anche nel nuovo anno, appena iniziato. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 7 al 10 gennaio su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda sarà sempre più manipolata da Fernando Mesia e dalla sua complice Dori Vilches. La donna, infatti, arriverà a litigare furiosamente con Raimundo Ulloa che sarà sempre più preoccupato per le sorti della nipote ed inizierà a sospettare del figlio di Olmo.

Carmelo in coma, Maria vessata da Dori

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate trasmesse da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Fernando (Carlos Serrano) fingerà di soccorrere Carmelo, ferito durante lo scontro con Esteban. A tal proposito il sergente Cifuentes troverà un bigliettino nella tasca del defunto Fraile nel quale si auto-accusa della morte di Maria Elena e Adela (Ruth Llopis). Isaac, invece, non vedrà l'ora di fare importanti progetti in considerazione della guarigione totale della Laguna.

Don Berengario, nel frattempo, inviterà Prudencio ad avere un incontro chiarificatore con Lola per capire se davvero è un'assassina come rivelato da Francisca.

Carmelo, invece, entrerà in coma dopo essere stato colpito da Esteban. A tal proposito, Irene e Severo crederanno che quest'ultimo non sia coinvolto nella morte dell'Arellano e della Casado de Brey. Nonostante ciò finiranno per fidarsi delle parole del Mesia. A Puente Viejo, intanto, giungerà una terribile notizia. La Montenegro, infatti, scoprirà che la sua cittadina a breve verrà sommersa dalle acque e resterà sconvolta dalla comunicazione. Infine l'infermiera Dori Vilches sottoporrà Maria a cure molto dolorose mentre la Mendana sarà felice di lavorare alla locanda di Matias e Marcela.

La Castaneda viene plagiata da Fernando e litiga con Raimundo

Le trame de Il Segreto in onda fino al 10 gennaio rivelano che Fernando farà credere alla Castaneda che tutti la vogliono mettere contro di lui sebbene sia l'unica persona che sta facendo qualcosa per rimetterla in piedi. Il Guerrero e la Laguna, invece, decideranno di organizzare il loro matrimonio mentre Lola si getterà a capofitto nel nuovo lavoro alla locanda per non pensare a Prudencio. A La Habana, Maria (Loreto Mauleon) arriverà addirittura a scontrarsi con suo nonno, Raimundo, mentre l'Ortega deciderà di prendere di petto la situazione. Infatti chiederà alla Mendana alcune delucidazioni sul presunto omicidio di cui si sarebbe macchiata.

A La Casona la Montenegro scoprirà che Juan Garcia Morales ha in mente di inondare l'intero borgo iberico mentre le condizioni di salute di Carmelo miglioreranno a vista d'occhio tanto da rientrare a casa.

Allo stesso tempo Fernando si recherà a trovare il sindaco armato in quanto teme che la sua versione non combaci con quella raccontata da lui alle guardie civili. La Mendana, invece, fuggirà dall'incontro con Prudencio (Jose Milan). Infine Raimundo (Ramon Ibarra) sarà molto preoccupato per la Castaneda, ormai succube del figlio di Olmo.