Gli spoiler de Il Segreto in programma dal 19 al 24 gennaio 2020 su Canale 5 annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, lo strano comportamento dell'infermiera Dori Vilches desterà i sospetti di Maria Castaneda. Il popolo, invece, invece, deciderà di ribellarsi alla scelta di Garcia Morales di distruggere Puente Viejo, mentre Prudencio vorrà scoprire il passato di Lola.

Il Segreto, episodi 19-24 gennaio: il piano di Francisca contro Garcia

Le anticipazioni de Il Segreto, focalizzate sugli episodi trasmessi da domenica 19 a venerdì 24 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che gli abitanti saranno preoccupati per l'annuncio che presto Puente Viejo sarà inondato dalle acque della nuova diga.

Garcia, infatti, non rinuncerà alla sua idea, sebbene voglia offrire un indennizzo ai futuri espropriati. Francisca (Maria Bouzas), a questo punto, architetterà un piano di offensiva, che non riceverà l'appoggio del consorte. Don Berengario, invece, si dimostrerà contento di aver conosciuto Esther. Di conseguenza, il prelato approfondirà la conoscenza di sua figlia, trascorrendo con lei più tempo possibile.

Il Segreto: Maria inizia a sospettare di Dori

Ma non saranno le uniche novità, in quanto le trame de Il Segreto in onda fino al 24 gennaio 2020 rivelano che Maria (Loreto Mauleon) pregherà l'infermiera Dori di rimetterla in piedi al più presto possibile, in quanto vuole tornare ad occuparsi di Esperanza e Beltran.

Intanto, Elsa e Isaac ultimeranno i preparativi per il matrimonio in svolgimento nella piazza del borgo, senza spargimenti di sfarzi inutili. A La Habana, la Vilches comincerà a comportarsi in maniera insolita, tanto da cominciare ad insospettire la Castaneda con il suo comportamento. Nel frattempo, tutti i residenti di Puente Viejo si augureranno che Morales cambi idea. A tal proposito, alcuni si prepareranno a perdere tutto, convinti di dover abbandonare prima o poi la loro città natale.

Il Segreto: Prudencio scopre il passato di Lola

Nelle episodi de Il Segreto in onda prossima settimana (19-24 gennaio 2020), vedremo Raimundo (Ramon Ibarra) frenare il potere del sottosegretario, sebbene Francisca non sia sicura che sia la decisione giusta. Severo e Carmelo, invece, sospetteranno che Garcia abbia un interesse personale dietro la sua volontà di distruggere Puente Viejo.

Allo stesso tempo, Prudencio (Jose Milan) deciderà di scoprirà qualcosa del passato di Lola, dopo aver appreso che si è macchiata le mani di un omicidio. Di conseguenza, deciderà di mettersi in contatto con Ana, la sorella della Mendana. Dolores, invece, metterà in giro dei pettegolezzi sul rapporto sorto tra Don Berengario e Esther. Peccato, che la moglie di Tiburcio non sia a conoscenza della parentela che lega il prelato alla ragazza. Per questo motivo, l'anziana donna sospetterà che la figura religiosa abbia una relazione peccaminosa con lei.

Il popolo protesta contro il piano di Morales

Ana non racconterà tutta la verità a Prudencio, sebbene le faccia capire che sua sorella ha sofferto molto per colpa del padre. Nel frattempo, tutto il popolo di Puente Viejo scenderà in piazza per protestare contro il piano di Morales, intenzionato a far sommergere Puente Viejo dalle acque.

Maria, invece, sarà sempre più isolata dal resto della sua famiglia. Di conseguenza, la Castaneda comincerà ad affezionarsi sempre di più a Fernando. Una scelta, che potrebbe metterla in serio pericolo. Infine, Irene sarà sempre più certa che dietro la morte di Adela (Ruth Llopis) e Maria Elena, ci sia lo zampino del Mesia.