Continua la programmazione della soap Il Segreto, in onda su Canale 5 tutti i giorni, escluso il sabato, alle 16:35. Gli spoiler relativi alle puntate in onda da domenica 26 gennaio a venerdì 31 rivelano che al centro delle trame de Il Segreto ci saranno soprattutto i tentativi dei cittadini di scongiurare il pericolo a cui andrà incontro Puente Viejo se non si impedirà l'inondazione annunciata dal Sottosegretario Garcia-Morales. Quest'ultimo ha infatti dato alla popolazione una notizia scioccante: la cittadina verrà spazzata via dall'acqua con la costruzione della diga e la gente del luogo ha poco tempo per organizzarsi e lasciare la propria casa.

Secondo le anticipazioni sulle trame diffuse sul web, Francisca si recherà a La Puebla per presentare una petizione che blocchi i lavori della diga. Intanto Maria assisterà ad un fatto strano che avrà come protagonista l'infermiera Vilches.

Spoiler puntate de Il Segreto dal 26 al 31 gennaio

Puente Viejo vivrà ancora momenti di paura e agitazione perché un'inondazione potrebbe cancellare per sempre la cittadina. Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 26 al 31 gennaio rivelano che gli abitanti cercheranno di risolvere il problema, ciascuno a proprio modo.

L'associazione femminile si riunirà per cercare una soluzione che eviti la tragedia mentre Francisca si investirà del ruolo di portavoce della popolazione e si recherà a La Puebla con una petizione firmata dai cittadini. Questi ultimi richiederanno il blocco dei lavori di completamento della diga poiché l'inondazione rovinerebbe la vita delle tante famiglie che vivono a Puente Viejo. Purtroppo il tribunale rigetterà la richiesta e il destino della cittadina sembrerà ormai segnato.

Secondo gli spoiler pubblicati sul web non solo verrà rifiutata la petizione, ma sarà addirittura ordinato che i lavori del bacino idrico continuino fino al completamento dell'opera. Francisca comunicherà la decisione del tribunale a Severo, Carmelo e a tutti gli altri che attendevano una risposta. La reazione sarà drammatica perché i presenti sentiranno di non avere più alcuna speranza per evitare che la città venga sommersa dalle acque.

Il Segreto: spoiler fino al 31 gennaio

Francisca confesserà a Raimundo di provare del risentimento nei confronti di Maria che li ha allontanati. Intanto la Castañeda continuerà ad impegnarsi faticosamente negli esercizi di riabilitazione e un giorno, mentre è assistita dalla Vilches, le capiterà di assistere ad un fatto inquietante. L'infermiera improvvisamente mostrerà segni di insanitá mentale. La donna cadrà in uno stato di trance e inizierà a pronunciare frasi apparentemente senza senso riferendosi ad alcuni bambini. Una volta tornata in sé chiederà a Maria di dimenticare ciò che ha visto e sentito.

Nel frattempo a Puente Viejo Elsa dovrá risolvere una questione personale. La Laguna accetterà di incontrare Àlvaro che le confesserà di essersi pentito e le restituirà il denaro che le ha sottratto con l'inganno.