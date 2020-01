Le vicende della soap opera spagnola Il Segreto faranno compagnia ai telespettatori italiani anche nell'ultima settimana del mese di gennaio. Le anticipazioni segnalano che, mentre tutti i cittadini si ribelleranno per salvare il paese, Prudencio Ortega (Josè Milan) apprenderà cosa sia successo nel passato di Lola Mendana (Lucia Margò). Quest’ultima, messa alle strette dal suo amato, troverà il coraggio per fargli sapere che si vide costretta ad uccidere suo padre quando venne a sapere che stava abusando di sua sorella Ana.

Lola svela il suo segreto a Prudencio, Dolores sospetta di Esther e Don Berengario

Non mancheranno di certo momenti di tensione nei prossimi appuntamenti dello sceneggiato nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano dal 26 al 31 gennaio Prudencio, dopo aver riunito tutti i tasselli, arriverà ad una conclusione. Il minore degli Ortega verrà finalmente a conoscenza dello sconcertante segreto di Lola. In realtà sarà proprio quest’ultima a confessare al fratello di Saul di aver posto fine all’esistenza del padre per aver scoperto che abusava di sua sorella Ana.

Nel contempo, la vicinanza tra la nuova arrivata Esther e Don Berengario non passerà di certo inosservata alla pettegola di Puente Viejo. Nello specifico Dolores avrà dei sospetti sul parroco e sulla giovane fanciulla, quando scoprirà che condividono la stessa casa. Successivamente Onesimo e Brunilde continueranno a vedersi, all’insaputa di Paco. Intanto Francisca, in compagnia del suo fedele capomastro Mauricio, si presenterà a La Puebla per interrompere l’inaugurazione della diga.

Gli abitanti contro Garcia, Maria sempre più distante dai familiari

La Mendana e Prudencio, dopo essersi riconciliati, torneranno a formare una coppia di fidanzati. L’infermiera Dori Vilches, non appena pronuncerà delle parole senza alcun significato, ritornerà in sé ed esigerà che la sua paziente Maria dimentichi ciò che ha visto. La Montenegro quando farà ritorno nel quartiere iberico, attenderà l’esito della petizione per il blocco della diga, insieme a Raimundo, Severo e Irene.

Purtroppo ad avere la meglio sarà il sottosegretario Juan Garcia poiché il giudice non approverà la protesta degli abitanti per impedire che l’intero paese venga inondato dalle sue acque. Paco sarà abbastanza disperato, perché non finirà di fare delle ricerche per scoprire chi ha rubato la farina. Per concludere Lola farà sapere al minore degli Ortega che la loro relazione deve finire, mentre la Castaneda chiederà alla Vilches di aumentare i suoi esercizi di riabilitazione con la speranza di poter tornare a camminare.

Agendo in tale maniera, la figlia di Emilia e Alfonso si allontanerà ulteriormente da Francisca, dal nonno e dal fratello Matias.