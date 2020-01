Nuovo spazio dedicato con le imperdibili novità de Il Segreto, la TV Soap che ogni giorno appassiona tantissimi telespettatori in Italia. Gli spoiler delle prossime puntate trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda rischierà la propria vita per salvarsi dalle grinfie di Fernando Mesia. Nel dettaglio, la madre di Esperanza e Beltran farà esplodere un monastero abbandonato per scappare dal rapimento dell'ex marito.

Il Segreto: Fernando rapisce Maria in un monastero abbandonato

Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che le macchinazioni di Fernando verranno a galla nel corso delle puntate trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5. Per questo motivo, il figlio di Olmo vivrà momenti difficili dopo essere stato smascherato da Francisca (Maria Bouzas), Carmelo e Severo (Chico Garcia). L'uomo, a questo punto, deciderà di non arrendersi, tanto da diventare ancora più cattivo. In particolare, il Mesia prima rapirà Raimundo (Ramon Ibarra) e Irene (Rebeca Sala), poi trasporterà con forza Maria in un vecchio monastero abbandonato.

Durante questi terribili momenti, la Castaneda scoprirà che il suo diabolico ex marito ha posizionato un ordigno esplosivo per far saltare in aria tutto l'ex edificio religioso. Qui, la madre di Esperanza e Beltran si troverà in brutte acque, visto che si rifiuterà di fuggire con lui, lontano da Puente Viejo. Di conseguenza, Fernando (Carlos Serrano) minaccerà di far saltare in aria il monastero abbandonato, se non accadesse il colpo di scena.

Il Segreto anticipazioni: la Castaneda tenta alla vita del Mesia

Le trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la figlioccia di Francisca dimostrerà sangue freddo, tanto da prendere tempo sulla proposta avuta dal suo aguzzino. Una trovata, che sarà provvidenziale, visto che la Castaneda riuscirà a mettersi in piedi con l'aiuto di un bastoncino, approfittando del momentaneo allontanamento di Fernando.

Poi, Maria (Loreto Mauleon) azionerà il detonatore per provocare l'esplosione del monastero ed il conseguente decesso del Mesia. Peccato, che il corpo di quest'ultimo non venga ritrovato dalle guardie civili, accorse sul luogo del disastro. Dopodiché, la madre di Esperanza e Beltran verrà portata alla Villa, dove si riappacificherà con Raimundo e la Montenegro.

Il figlio di Olmo non è in realtà morto

Nel frattempo, le guardie civili dichiareranno deceduto Fernando. Ma sarà davvero cosi? Possiamo svelare che il cattivone non è in realtà morto, ma tornerà a Puente Viejo con intenzioni bellicose. Il figlio di Olmo, infatti, arriverà ad uccidere prima lo sceriffo Meliton e poi Paco Del Molino.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che gli appuntamenti persi della soap opera potranno essere rivisti sulla piattaforma in streaming "Mediaset Play".