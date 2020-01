Dopo la pausa nel giorno dell'Epifania, la soap Il Segreto torna regolarmente in onda il prossimo 7 gennaio con un nuovo ed emozionante episodio. Secondo quanto riportano le anticipazioni, Fernando riuscirà a trarre inganno tutti, primi tra tutti Carmelo ed Esteban Fraile. Il sindaco di Belmonte si fiderà ciecamente delle parole di Mesia, il quale lo metterà in guardia dal Leal, facendo poi la stessa cosa con Carmelo. Durante un incontro tra i due primi cittadini, le cose volgeranno al peggio, tanto che Carmelo rimarrà gravemente ferito, mentre Esteban verrà ucciso a sangue freddo da Fernando.

Quest'ultimo, in seguito, fingerà di essere disperato per Carmelo. Sarà stato veramente Fraile a sparare al Leal?

Esteban Fraile muore per mano di Fernando

Colpi di scena a non finire anche nel prossimo appuntamento de Il segreto, che terrà i fan con il fiato sospeso, in attesa di conoscere gli sviluppi legati al tragico incontro tra Carmelo e il sindaco di Belmonte. Quest'ultimo, come noto, è ritenuto il responsabile degli attentati in cui persero la vita Maria Elena e Adela e Fernando utilizzerà questa informazione a suo vantaggio, cercando di mettere uno contro l'altro, Esteban e Carmelo.

I due si incontreranno e sarà proprio in questo frangente che il Leal verrà ferito, mentre il Fraile verrà ucciso da Fernando.

Trama del 07/01: Mesia finge di soccorrere Carmelo

Proprio Fernando, vorrà apparire come il buon samaritano agli occhi degli altri, e fingerà di prestare soccorso a Carmelo, nel momento in cui sopraggiungeranmo Severo e Mauricio. In attesa di conoscere le condizioni del Leal, le anticipazioni svelano che la guardia Civile si attiverà immediatamente e comincerà a svolgere lei indagini su quanto accaduto. Nella tasca di Esteban, il sergente Cifuentes ritroverà un biglietto in cui il sindaco confesserà gli omicidi di Adela e Maria Elena. Il fatto verrà immediatamente riportato da Mauricio a donna Francisca, la quale non sembrerà affatto convinta della colpevolezza dell'uomo.

Anche Fernando, tornato a 'La Habana', racconterà l'accaduto a Maria. A Puente Viejo intanto, Isaac attenderà con trepidazione il ritorno di Elsa. La Laguna si è recata in città per degli accertamenti medici e aspetterà l'esito degli esami a cui è stata sottoposta dal dottor Zabaleta. Intanto le indagini sulla morte di Fraile proseguiranno, mentre Carmelo continuerà ad essere privo di conoscenza.

Questo e molto altro, nella nuova puntata de Il segreto in onda il prossimo 7 gennaio su Canale 5, a partire dalle 16:15 circa. Si ricorda inoltre che per rivedere gli episodi già trasmessi basta collegarsi al sito Mediaset Play.