Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, una delle soap opera di maggiore successo sulle reti Mediaset. Gli spoiler annunciano che un nuovo personaggio perderà la vita nel corso delle prossime puntate italiane. Stiamo parlando dello sceriffo Meliton Melquiades, il quale verrà ritrovato senza vita da Matias Castaneda. Quest'ultimo, Severo, Carmelo e Mauricio a questo punto sospetteranno della mano diabolica di Fernando Mesia in questa triste faccenda.

Il Segreto: Carmelo indaga su una possibile epidemia

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un grave lutto nel corso delle prossime settimane di programmazione della telenovela. Nel dettaglio, lo sceriffo Meliton perderà la vita nella puntata 2152 in tragiche circostanze. In questo modo, Roberto Saiz lascerà per sempre il set ambientato a Puente Viejo.

Tutto comincerà nel momento in cui gli animali e le coltivazioni del paesello andranno in fumo, a causa di una contaminazione delle falde acquifere.

Una situazione, che peggiorerà ulteriormente, quando alcuni abitanti cominceranno a manifestare gli stessi sintomi del contagio. Il dottor Zabaleta, a questo punto, informerà subito il sindaco Carmelo di fare le opportune indagini per evitare un'epidemia. Di conseguenza, Leal chiederà a Mauricio (Mario Zorrilla) e Severo (Chico Garcia) di aiutarlo in questa delicata faccenda. Ed ecco che tutte le indagini punteranno contro il sottosegretario Garcia Morales, desideroso di vendicare la morte della nipote Maria Elena.

Peccato, che il politico neghi il suo coinvolgimento in questa squallida vicenda, tanto da spingere Melquiades a fare ulteriori sopralluoghi.

Il Segreto trame: Meliton perde la vita

Le trame de Il Segreto che debutteranno prossimamente su Canale 5, rivelano che Meliton, Mauricio, il sindaco e Severo, si recheranno vicino ad una sorgente d'acqua per fare delle indagini. In questo frangente, i quattro amici verranno attaccati, tanto da tornare in fretta e furia in paese.

Ma ecco che lo sceriffo non si darà per vinto, tanto da recarsi nuovamente sul posto il giorno dopo. A tal proposito, Matias (Ivan Montes) sarà molto in ansia per il ritardo di Melquiades in occasione delle nozze tra Prudencio e Lola. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'uomo di legge verrà ritrovato privo di vita dal Castaneda dopo essere stato colpito da un misterioso killer, che non aveva esitato a sparargli contro con un'arma da fuoco.

Mauricio, Carmelo e Matias sospettano di Fernando

Inoltre, Severo, Mauricio e Carmelo scopriranno una lettera F incisa su di una roccia, con il sangue di Meliton. Matias ed i suoi tre amici, a questo punto, sospetteranno che dietro tutto questo ci sia la mano diabolica di Fernando Mesia (Carlos Serrano), dato per morto dopo l'esplosione del monastero abbandonato da parte di Maria (Loreto Mauleon), mentre Garcia Morasles accuserà Francisca della morte dello sceriffo.