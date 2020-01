Nuovo spazio dedicato alle sorprendenti notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che ha conquistato il pubblico italiano da ormai tantissimo tempo. Gli spoiler delle puntate trasmesse a settembre 2019 in Spagna e prossimamente su Canale 5 in Italia, rivelano che Berengario prenderà una decisione che lascerà spiazzati gli abitanti di Puente Viejo. In particolare, il prete deciderà di lasciare la chiesa per rifarsi una vita accanto a Marina Soto, la madre di Esther, che non ha mai smesso di amare.

Il Segreto: Esther deruba il padre

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, relative alle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5 in Italia annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante il futuro di Berengario (Miguel Uribe), il simpatico prete di Puente Viejo. L'uomo, infatti, deciderà di togliersi gli abiti talari per amore di una donna.

Tutto inizierà quando, Esther dirà al padre di aver contratto un grosso debito, tanto da aver bisogno di circa 500 mila pesetas. A questo punto, il collega di Don Anselmo (Mario Martin) visto le sue origini nobili, riuscirà a racimolare i soldi per aiutare la figlia prodiga.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Soto si introdurrà in chiesa per rubare i soldi che il padre aveva messo da parte, prima che la madre Marina (Ana Lopez Segovia) possa rivelare tutta la verità dopo essere arrivata a Puente Viejo. In seguito, Esther si dileguerà dal borgo iberico, senza farne più ritorno.

Il Segreto anticipazioni: Marina decisa a lasciare Puente Viejo

Negli spoiler tratti dalla Spagna de Il Segreto, in onda prossimamente in Italia, Marina starà vicino a Berengario, deluso dal comportamento di sua figlia Esther.

Inoltre, il prete si recherà in chiesa, dove confesserà all'amico Don Anselmo di non aver mai smesso di amare la Soto, la cui relazione finì per la sua improvvisa partenza. Sentimenti condivisi, anche dalla madre di Esther (Patricia Delgado), tanto da decidere di abbandonare Puente Viejo per non soffrire ulteriormente. Ma il destino avrà in serbo una grande sorpresa per l'ex coppia. Don Berengario, infatti, raggiungerà l'amata dopo essersi spogliato degli abiti talari.

Berengario si toglie gli abiti talari perché ama la Soto

Durante l'incontro, l'ex prete convincerà Marina a non lasciare la città. Inoltre, confesserà di voler dare una seconda chance al loro rapporto, visto che ormai è un uomo libero. Dopodiché, la coppia siglerà la rinnovata armonia, dandosi un bacio appassionato. Berengario, a questo punto, informerà della sua scelta Don Anselmo ed i paesani, che non prenderanno molto bene la sua idea di lasciare la chiesa per amore. Nonostante tutto, l'uomo seguirà il suo cuore, tanto da voler formare una famiglia con la Soto dopo aver ritrovato Esther.