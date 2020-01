La telenovela Il Segreto continua ad essere molto seguita sul piccolo schermo italiano. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, svelano che Carmelo Leal (Raul Pena) seminerà panico e terrore tra le mura de La Casona. Il sindaco di Puente Viejo non riuscendo ad accettare di aver fallito il suo primo tentativo di sbarazzarsi di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), vorrà farla fuori in modo definitivo con l’aiuto di Severo Santacruz (Chico Garcia). Quest’ultimo e il vedovo di Adela faranno irruzione nello studio della loro giurata nemica, per ucciderla.

L'Ulloa e la Campuzano indagano, Carmelo attenta di nuovo alla vita di Francisca

Nelle puntate che sono state trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset di recente Carmelo ha tentato di uccidere Francisca dopo la scomparsa della moglie Adela, deceduta a causa di un incidente stradale. Il primo cittadino per fortuna non si è macchiato le mani di sangue dopo aver teso un’imboscata alla darklady, grazie al provvidenziale intervento di Mauricio che è stato ferito al posto della sua padrona. In seguito Raimundo ed Irene hanno fatto delle indagini per far luce sul misterioso decesso della maestra, e sono venuti a conoscenza che il colpevole potrebbe essere Esteban Fraile.

Prima di affrontare il probabile assassino della sua amata, il Leal attenterà una seconda volta alla vita della Montenegro. Nello specifico nei prossimi episodi italiani, che il pubblico spagnolo ha già avuto la possibilità di seguire verso la fine dello scorso giugno 2019, ci sarà un momento abbastanza teso tra due storici personaggi. Le anticipazioni rivelano che Carmelo, per riuscire nella sua difficile impresa, si servirà come sempre della complicità del suo fedele amico Severo. Convinto che ci sia lo zampino della darklady dietro la morte di Adela, il primo cittadino si introdurrà alla villa della stessa al fianco del Santacruz.

Il sospetto di Irene e Raimundo, il Leal vuole vendicarsi

Carmelo non vorrà desistere per nessun motivo dal suo terribile intento, neanche quando il capomastro Mauricio cercherà di fermarlo.

A tentare di far ragionare il Leal, ci proveranno invano anche Raimundo ed Irene. Nel contempo Francisca, non appena si troverà faccia a faccia con i suoi acerrimi nemici, apparirà terrorizzata. L’Ulloa e la Campuzano, vedendo il Leal e Severo armati di fucile e decisi a farla pagare a tutti i costi alla matrona, crederanno che l’omicidio della diabolica donna sia stato commissionato da Fernando. Scendendo nel dettaglio, l’ex locandiere ed Irene metteranno al corrente il Leal e il Santacruz dei terribili sospetti che hanno sul Mesia. A questo punto il padre del piccolo Carmelito vorrà essere certo della colpevolezza di Francisca prima di farle esalare l’ultimo respiro, mentre il sindaco la penserà in modo diverso. Carmelo accecato dalla rabbia sarà intenzionato a premere il grilletto della sua arma da fuoco, dopo averlo puntato alla testa della Montenegro.