Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Carolina e Pablo mentre passeggeranno per strada, si diranno una volta per tutte che non potranno più confessare il loro amore in virtù del fatto che sono fratelli. Nel frattempo, ci sarà un uomo che seguirà i due giovani, ma sul cammino di quest'ultimo compariranno due membri della Guardia Civil spagnola e dovrà rinunciare ai suoi propositi.

Intanto, Marcela Del Molino confesserà a Mauricio che potrebbe essere incinta. Il sindaco la incoraggerà e le assicurerà che si tratta di una gran bella notizia, ma lei continuerà ad avere molti dubbi. Invece, Rosa Solozobal ripeterà in continuazione al suo fidanzato che sua madre è una persona davvero fantastica. Adolfo rimarrà sorpreso però non vorrà contraddire la sua promessa sposa.

Pablo sarà convinto di essere seguito

Nel frattempo, Don Ignacio chiederà a Pablo di andare con lui a prendere alcuni pezzi di ricambio da Damian.

Lungo la strada il Solozobal ricorderà al ragazzo del suo nuovo status di figlio però gli dirà anche di non dimenticare mai il suo passato. Intanto, il giovane si accorgerà di essere pedinato da qualcuno.

Marta poco dopo riceverà la visita di Adolfo che andrà a pagare la donazione e la tensione tra i due verrà interrotta solo dall'arrivo di Maqueda che andrà a fare da consigliere. Carolina scriverà a sua madre e le racconterà di tutta la sfortuna che ha in amore, mentre Pablo farà ritorno alla Casona ancora con la convinzione di essere seguito. Proprio per questo motivo, il giovane spiegherà il tutto a Rosa; nel mentre all'improvviso apparirà un ragazzo che Pablo già conosce dalla caserma.

La Marchesa allontanerà Maqueda

Encarnacion nasconderà a suo marito che la loro figlia è in possesso di una pistola.

Alicia ringrazierà molto sua madre per non aver parlato della questione. Poco dopo Damian chiederà alla ragazza del nuovo lavoro e la Urrutia di tutta risposta dirà che temerà di essere licenziata.

Successivamente, Maqueda incontrerà nuovamente la Marchesa Isabel che farà ritorno a Puente Viejo. L'uomo le mostrerà tutto l'affetto possibile e cercherà di capire le ragioni del viaggio della donna. Però la madre di Adolfo e Tomas metterà l'uomo al suo posto e gli ricorderà che non dovrà dargli nessuna spiegazione. Il capitano sentirà che la donna lo sta allontanando e quest'ultima gli confermerà che è la pura verità.

I figli della Marchesa commenteranno tutta la natura sibillina e la segretezza della loro madre. Però i due faranno anche notare che grazie all'assenza della Marchesa sono stati capaci di assumere Alicia Urrutia e fare donazioni al municipio.