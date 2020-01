Venerdì 17 gennaio andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto dove clamorose novità interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, che avranno un'amara sorpresa a seguito dell'inaugurazione del nuovo bacino idrico. Su Canale 5, a partire dalle 16:30, i telespettatori scopriranno che Puente Viejo rischierà di scomparire a causa di un'inondazione e, per tale motivo, i paesani saranno nel panico. Una situazione drammatica, che potrebbe rivoluzionare la vita dei protagonisti della soap.

Il segreto, spoiler al 24 gennaio: Puente Viejo a rischio inondazione

Le anticipazioni relative al nuovo episodio, svelano che sarà giunto il giorno dell'inaugurazione della nuova diga, molto attesa da tutti gli abitanti di Puente Viejo. In molti infatti, credono che il nuovo bacino idrico, possa portare loro più prosperità ma, le cose, non saranno affatto così. Il sottosegretario Juan Garcia Morales infatti, comunicherà a tutti, che Puente Viejo verrà completamente sommerso dalle acque. Intanto Isaac ed Elsa ancora ignari di quanto sta per accadere, progetteranno felici il loro imminente matrimonio.

Anticipazioni Il segreto: la nuova diga getta nel panico gli abitanti

La notizia data dal sottosegretario Garcia Morales sarà una doccia gelata per tutti i cittadini che, sino al momento dell'inaugurazione della diga, credevano di avere un futuro prospero. Le parole di Morales invece, getteranno nel panico gli abitanti di Puente Vuejo, i quali rischieranno di perdere tutto. La maggior parte di loro inoltre, non saprà dove andare se, effettivamente, tutto il territorio verrà sommerso dalle acque.

Una nuova alleanza per salvare Puente Viejo dall'inondazione

Una notizia sconcertante che farà nascere sin da subito in Raimundo il sospetto che, dietro a questa mossa, ci sia ben altro. Toccherà all'Ulloa e a donna Francisca cercare di impedire che il disastro diventi una triste realtà? Le anticipazioni sui prossimi episodi, fanno sapere che, da questa terribile notizia, potrebbe nascere un'alleanza inaspettata e che vedrà la Montenegro allearsi con due dei suoi acerrimi nemici.

Solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà cosa ha in serbo Garcia Morales per Puente Viejo e chi, in realtà, ha interesse a distruggere il paese.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento de Il segreto, in onda venerdì 17 gennaio su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa e che chiude di fatto, questa settimana di programmazione. La soap iberica infatti, non va in onda il sabato e tornerà a tenere compagnia ai telespettatori nel pomeriggio di domenica 19 gennaio.

Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta invece collegarsi al sito Mediaset play.