Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto anche nel prossimo appuntamento del 3 gennaio, nel quale si conosceranno gli sviluppi della lite intercorsa tra Maria e Dori, con quest'ultima che sembrerà decisa a lasciare per sempre Puente Viejo. Le due donne, come noto, hanno avuto pesanti screzi sin dall'inizio, anche a causa delle terapie dolorosissime a cui la Vilches ha sottoposto la Castaneda. Al culmine dell'ennesimo diverbio, l'infermiera deciderà di licenziarsi e sarà Fernando a costringere Maria ad andare alla stazione per fermarne la partenza.

Mente e Maria e Dori sembreranno trovare un accordo, sarà giunto il momento per Isaac di dare degna sepoltura alla moglie Antolina.

Maria costretta a chiedere scusa a Dori

Venerdì 3 gennaio, su Canale 5, torna con un nuovo episodio la soap ambientata a Puente Viejo che, come noto, ha tenuto compagnia ai telespettatori, anche in queste festività natalizie.

Tra le vicende al centro del nuovo appuntamento, quella di Maria e Dori, con quest'ultima che, dopo un violento screzio con la sorella di Matias, sentendosi disprezzata per il suo lavoro, deciderà di licenziarsi.

Al litigio sarà presente anche Fernando, il quale cercherà di mettere pace tra le due donne senza però riuscirci. Proprio il Mesia quindi, parlando con Maria, riuscirà a convincerla a scusarsi con l'infermiera, costringendola ad andare alla stazione per fermarne la partenza. Sarà così che Maria, recatasi sul posto riuscirà a trovare un punto di incontro con Dori, la quale accetterà di ritornare a lavorare per lei.

Spoiler del 3 gennaio: si celebra il funerale di Antolina

Mentre Dori tornerà a 'La habana', i telespettatori non potranno fare a meno di notare il sorriso beffardo dell'infermiera nel corso dell'incontro chiarificatore con Maria, che sembrerà nascondere qualcosa di losco. Con il prosieguo delle puntate dunque, si scopriranno ulteriori retroscena riguardanti la Vilches e il suo strano rapporto con Fernando.

Quest'ultimo intanto, tramerà anche contro Carmelo e il Sindaco di Belmonte, Esteban Fraile, spingendo il Leal a meditare di farsi giustizia da solo contro l'uomo ritenuto responsabile della morte di Adela.

Nel frattempo a Puente Viejo, dopo la chiusura delle indagini sulla morte di Antolina, Isaac sarà pronto per dare una degna sepoltura alla moglie. Alla cerimonia, oltre al Guerrero, saranno presenti solamente Marcela, Matias e Dolores.

Questo e molto altro, nella nuova puntata de Il segreto che andrà in onda nel pomeriggio del 3 gennaio e che chiude, di fatto, questa settimana di programmazione. Si ricorda infine che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi.