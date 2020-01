Domenica 19 gennaio nel pomeriggio di Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto che vedrà al centro delle vicende la questione legata al nuovo bacino idrico. Il sottosegretario Garcia Morales farà un drammatico annuncio agli abitanti di Puente Viejo, i quali verranno informati che il paese potrebbe essere ben presto sommerso dalle acque. Inevitabile lo sconcerto di tutti, terrorizzati all'idea di perdere tutto, mentre Carmelo si adopererà per cercare di trovare una soluzione. Raimundo invece comincerà a sospettare che dietro alla mossa del sottosegretario si celi qualcosa di strano.

Dramma a Puente Viejo: il paese potrebbe essere inondato

La prossima puntata della soap iberica, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, a causa dell'improvvisa e inaspettata notizia che Puente Viejo rischia di scomparire dalle carte geografiche, a seguito dell'inaugurazione della nuova diga. Come noto, già da tempo, in paese non si parlava d'altro che della nuovo bacino idrico e che, secondo molti, avrebbe portato prosperità agli abitanti. Le anticipazioni svelano però che le cose non saranno affatto così e tutta Puente Viejo si troverà di fronte ad un'amara sorpresa.

Il sottosegretario Garcia Morales comunicherà infatti che, a seguito dell'inaugurazione della diga, tutto il paese sarà inondato e sommerso dalle acque.

Spoiler del 19 gennaio: le parole di Garcia Morales gettano nel panico gli abitanti di Puente Viejo

Il panico si diffonderà ben presto tra tutti i cittadini di Puente Viejo, i quali non sapranno dove andare se quanto rivelato da Garcia Morales si avverasse.

Terrorizzati dall'idea di perdere tutto, non si capaciteranno del dramma che incombe sul paese e sarà Carmelo a cercare di trovare una soluzione. Intanto, nonostante le brutte notizie, Elsa e Isaac continueranno ad organizzare il loro matrimonio e penseranno di celebrare la cerimonia in piazza, senza dispendio di denaro. A 'La habana' invece, Maria continuerà le terapie, convinta di poter tornare a camminare a breve e poter riabbracciare i figli Esperanza e Beltran.

Raimundo invece, dopo aver ascoltato le parole del sottosegretario, avrà il sospetto che dietro alla mossa del politico ci sia qualcos'altro. L'Ulloa inoltre, riuscirà a convincere donna Francisca a lasciare che sia Carmelo ad occuparsi della questione inerente la diga.

In attesa di scoprire cosa succederà agli abitanti di Puente Viejo, si ricorda che il prossimo appuntamento con Il segreto è per domenica 19 gennaio a partire dalle 16:30 circa su Canale 5.

Sul sito Mediaset play invece si potranno trovare gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.