Tante le novità nelle prossime puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 7 al 12 gennaio 2020. Le anticipazioni raccontano che Maria sarà molto vicina allo scoprire cosa nasconde Dori Vilches, una donna dal passato difficile ed oscuro. La Castaneda deciderà però di utilizzare le preziose informazioni a suo favore.

Francisca Montenegro invece, apprenderà che Puente Viejo verrà sommersa dalle acque e comincerà a pensare a come salvare la sua famiglia.

Anticipazioni settimanali Il Segreto: Maria chiede informazioni a Fernando

Negli episodi della soap opera in programma dal 6 al 12 gennaio 2020, Francisca verrà a sapere che le proteste di Irene e dei cittadini non hanno portato a nessun risultato. Puente Viejo verrà presto sommersa dalle acque per ordine del sottosegretario Garcia Morales. La Campuzano giocherà l'ultima carta cercando sostegno nelle donne del movimento femminista e negli abitanti del paesino iberico.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni de Il Segreto, Matias sarà preoccupato per la sorte di sua sorella Maria, nelle grinfie della perfida Dori Vilches.

Il Castaneda proverà a farla ragionare, ma riceverà in cambio una secca risposta piena di sdegno. Durante una seduta di fisioterapia, Dori perderà i sensi e comincerà a farneticare, raccontando a Maria di un incendio scoppiato in un orfanotrofio e del decesso di una donna. Maria, terrorizzata, racconterà a Fernando quanto successo ma il Mesia le dirà che in passato l'infermiera riuscì a guarire una donna nelle sue stesse condizioni.

Prudencio alle prese con il segreto di Lola

Quello di Dori non sarà l'unico retroscena inaspettato che i telespettatori scopriranno nelle puntate settimanali de Il Segreto. Prudencio infatti, verrà a sapere che Francisca teneva legata a sé Lola dopo essere venuta a conoscenza del fatto che la ragazza uccise suo padre per proteggere la sorella, abusata dal perfido uomo.

L'Ortega così, dopo essersi scusato con la ragazza, le rinnoverà le sue promesse d'amore.

Puente Viejo verrà sommerso dalle acque

Proseguendo con le anticipazioni della soap Il Segreto dal 7 al 12 gennaio 2020, Isaac sarà preoccupato per l'incontro che a breve vedrà Elsa e Alvaro ancora vicini. La Laguna rassicurerà il suo amato, promettendogli di agire con prudenza.

Infine, Francisca verrà informata da Mauricio del fatto che la Corte ha respinto le sue richieste. Sfumata la proposta della protezione giudiziaria, Garcia Morales ha ottenuto il permesso di aprire le dighe. Ciò significa che il paesino verrà presto sommerso dalle acque e scomparirà nel nulla. La Montenegro però non si arrenderà e, riuniti i suoi cari alla Casona, penserà a come risolvere la tragica situazione, certa che in tutto questo ci sia ancora una volta lo zampino dell'odiato Fernando Mesia.

Avrà ragione?