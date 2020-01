Sono sempre più appassionanti le vicende legate alla soap opera spagnola 'Il Segreto'. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 26 gennaio al 31 gennaio vedono tra i protagonisti Prudencio e il suo rapporto controverso con Lola. La messa in onda degli episodi è prevista alle ore 16.35 su Canale 5.

Prudencio: sorpresa da Lola

Molti gli eventi che accadranno nelle trame che vedremo dal 26 gennaio al 31 gennaio. Tra le situazioni che andranno chiarite ci saranno quelle tra Prudencio e Lola e la costruzione della diga che metterà in allarme gli abitanti di Puente Viejo.

Prudencio scoprirà il segreto di Lola e cercherà di ricucire il rapporto con lei. Proprio quando sembrerà tutto risolto, la ragazza prenderà una posizione sorprendente. Lola comunicherà a Prudencio la volontà di interrompere la loro relazione. Il ragazzo rimarrà esterrefatto, non si capaciterà di questa decisione, soprattutto dopo che la situazione si stava chiarendo e tutto sarebbe potuto risolversi nella maniera migliore.

A Puente Viejo continuerà a destare grande preoccupazione il problema inondazione.

L'associazione femminile si ritroverà per cercare di risolvere il problema, soprattutto Francisca sarà intenzionata a bloccare l'inaugurazione della diga. La donna vorrà a tutti i costi cercare di fermare quella che potrebbe rivelarsi un'autentica catastrofe. La matrona presenterà una petizione e tutta la cittadinanza attenderà l'esito della richiesta. Purtroppo le risposte saranno tutt'altro che confortanti, il tribunale concederà all'impresa di proseguire nel progetto, la costruzione della diga non sarà in discussione.

Ora la cittadinanza dovrà solo sperare che le conseguenze non siano così catastrofiche come tutto lascerebbe immaginare.

Gli altri accadimenti a Puente Viejo

Non solo Prudencio, Lola e la possibile inondazione di Puente Viejo nelle vicende che accadranno a Puente Viejo. Fancisca sarà sempre più arrabbiata con Maria e arriverà a non voler sapere più niente di lei. Dori si renderà protagonista di uno strano accadimento, l'infermiera perderà i sensi e comincerà a pronunciare frasi sconnesse.

Dopo un po' si riprenderà e chiederà a Maria di non raccontare a nessuno della vicenda. Ester e Don Berengario dimostreranno di avere sempre più feeling, Dolores inizierà a pensare che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Francisca e Maurizio troveranno di nuovo una buona intesa, risulterà essere fondamentale il viaggio che li condurrà a La Puebla. Maria vorrà guarire a tutti i costi, la donna sarà molto determinata e affronterà la terapia in maniera veramente decisa.