Nei prossimi episodi de Il Segreto, Prudencio sarà uno dei protagonisti assoluti. Le trame relative alle puntate in onda dal 26 al 31 gennaio, rivelano che il giovane scoprirà la verità su Lola, ovvero che la giovane ha ucciso suo padre per proteggere la sorella. Intanto, Francisca cercherà di opporsi a Garcia Morales così come Severo, Carmelo ed Irene mentre Maria inizierà ad avere paura di Dori Vilches. Infine, il dottor Alvaro Fernandez restituirà a Elsa, una parte dell'eredità che le aveva estorto con l'inganno.

Trame Il Segreto al 31 gennaio: Prudencio scopre la verità su Lola

Le trame Il Segreto dal 26 al 31 gennaio, rivelano che Prudencio metterà insieme tutti i pezzi del puzzle e capirà cosa gli ha nascosto Lola. La ragazza tempo addietro ha dovuto uccidere il padre per evitare che continuasse a violentare sua sorella Ana. Poco dopo, il giovane si chiarirà con la donna che ama ed i due si riconcilieranno.

Nel frattempo, Elsa nonostante i timori di Isaac, deciderà di recarsi nel luogo in cui Alvaro le ha dato appuntamento per sentire cosa voglia dirle.

Intanto, Francisca sarà disposta a fare qualsiasi cosa per evitare che Puente Viejo venga completamente sommersa dall'acqua e così si farà accompagnare da Raimundo a La Puebla con l'intento di bloccare l'inaugurazione della nuova diga.

Più tardi, Dori Vilches nel corso di una seduta di terapia sembrerà essere sul punto di perdere il senno ed iniziare a pronunciare delle frasi apparentemente senza senso davanti a Maria.

L'infermiera, infatti, dirà a dei bambini di scappare da una casa in fiamme.

Il Segreto, anticipazioni 26-31 gennaio: tutti cercano di fermare Garcia Morales

Le anticipazioni Il Segreto al 31 gennaio, rivelano che Severo e Carmelo metteranno momentaneamente da parte le ostilità nei confronti di Francisca ed insieme a lei ed Irene cercheranno di fermare Garcia Morales. Non saranno, però, gli unici, in quanto anche altri compaesani proveranno ad evitare che il sottosegretario vada avanti con il suo orribile proposito e si rivolgeranno alle autorità, ma purtroppo per loro, il tribunale respingerà tutte le loro richieste.

Nel frattempo, Esther e Berengario instaureranno un ottimo rapporto, ma ciò insospettirà Dolores, la quale inizierà a farsi strane idee sul loro conto.

Il Segreto, spoiler: Alvaro restituisce il denaro ad Elsa

Paco, il papà di Marcela cercherà di trovare un misterioso uomo di farina. Intanto, Maria inizierà ad avere paura di Dori Vilches e così ne parlerà con Fernando. Più tardi, Lola sembrerà voler troncare la sua storia con Prudencio nonostante il chiarimento tra loro due.

Nel frattempo, Severo e Carmelo intuiranno che il sottosegretario Garcia Morales prova astio nei confronti degli abitanti di Puente Viejo, ma non riusciranno a comprenderne la ragione. Poco dopo, Francisca darà l'impressione di non sopportare più l'ingombrante presenza del sottosegretario nel paesello. Nel frattempo, Elsa tornata dal suo viaggio, comunicherà ad Isaac e agli amici che il dottor Alvaro ha voluto vederla per chiederle scusa e restituirle una parte dell'eredità che le aveva sottratto con l'inganno.

Poco dopo, Garcia Morales determinato ad andare avanti con il suo proposito, inizierà a contattare tutti gli abitanti di Puente Viejo per offrire loro un indennizzo affinché non si oppongano all'esproprio delle loro terre. Infine, Maria desiderosa di capire meglio la natura del rapporto tra Dori e Fernando, chiederà loro in che modo si sono conosciuti. La ragazza, riuscirà a scoprire qualcosa? Non ci resta che continuare a seguire Il Segreto.