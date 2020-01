Nelle puntate della soap opera spagnola Il Segreto, in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese ci sarà una svolta per due storici protagonisti. Si tratta di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra), che nel capitolo numero 2.161 se ne andranno via da Puente Viejo con le lacrime agli occhi a causa di Fernando Mesia (Carlos Serrano). La darklady e l’ex locandiere prenderanno questa scelta, non appena de la casona non ci sarà più nessuna traccia, poiché verrà completamente distrutta dall’incendio innestato dal figlio del defunto Olmo.

La morte di Fernando, Garcia rinuncia a far inondare Puente Viejo

Presto su Canale 5 si assisterà ad un salto temporale di quattro anni, che il pubblico spagnolo ha già avuto modo di vedere lo scorso settembre 2019. Prima di assistere a questo drastico cambiamento, i fans italiani della serie tv dovranno fare a meno di parecchi personaggi, soprattutto di due presenti nelle trame sin dal primo esordio. Tutto avrà inizio quando Fernando porterà al termine la sua diabolica vendetta, distruggendo l’intero quartiere di Puente Viejo.

Dopo aver dato fuoco al quartiere, il figlio del defunto Olmo perderà la vita tra le mura de la casona per mano di Maria, che non esisterà a fargli fare la brutta fine che meritava quando ammetterà tutti i delitti di cui si è macchiato. Mentre il Mesia esalerà l’ultimo respiro, Irene farà sapere a Carmelo che tutti coloro che si sono salvati avranno soltanto poco tempo a disposizione per poter fuggire dalla cittadina iberica.

Nonostante ciò Matias non avrà nessuna intenzione di abbandonare il paese, invece il sottosegretario Garcia Morales darà una bellissima notizia al popolo. In particolare quest’ultimo comunicherà che il borgo spagnolo non verrà più inondato dalle sue acque, poiché ha ordinato di far chiudere le dighe.

Francisca e Raimundo si trasferiscono a Madrid, Maria vuole tornare a vivere a Cuba

Grazie all’annuncio del colonnello tutti i residenti faranno un sospiro di sollievo, invece Francisca e Raimundo prenderanno una decisione del tutto inaspettata.

La darklady e il marito quando si accorgeranno che la loro dimora è stata rasa al suolo, prepareranno le valigie per partire. La Montenegro si recherà a Madrid con l’Ulloa con la speranza di essere felice, ma prima di lasciare il paese farà avere a Mauricio l’indirizzo per poter far visita all’amata Fé. Intanto Maria dopo essersi finalmente sbarazzata di Fernando, confesserà ai genitori Emilia e Alfonso di aver spedito una lettera al marito Gonzalo per metterlo al corrente del suo arrivo.

Nello specifico la Castaneda vorrà tornare a vivere a Cuba con il consorte, Esperanza e Beltran. Nella nuova stagione purtroppo si sentirà anche l’assenza di Gracia Hermosa, che perderà la vita per colpa di Fernando. I telespettatori verranno a conoscenza della prematura dipartita della nuora di Dolores, tramite una conversazione tra Marcela e Hipolito. Quest’ultimo inoltre sarà distante dalla figlia Belen, poiché verrà affidata ai suoi suoceri.

In seguito Raimundo farà ritorno a Puente Viejo, e sarà alla disperata ricerca di Francisca.