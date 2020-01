Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che intrattiene i telespettatori italiani da ormai sette anni. Le trame delle prossime puntate italiane, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che Prudencio Ortega e Lola Mendana prenderanno una decisione sofferta dopo essere riusciti a diventare marito e moglie. La coppia, infatti, deciderà di lasciare Puente Viejo dopo aver ricevuto un'offerta da Saul e Julieta Uriarte.

Il Segreto: Prudencio riceve una proposta da Julieta e Saul

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Lola e Prudencio (Jose Milan) decideranno di trasferirsi in Italia a causa delle minacce di Pablo. Tutto avrà inizio, nel momento in cui Francisca Montenegro (Maria Bouzas) informerà Pablo (Oskar Redondo) che il suo ex pupillo non è più sotto la sua protezione. Di conseguenza l'usurario si precipiterà all'ex bottega di vini di Fe (Marta Tomasa), obbligando l'Ortega a versare 1000 pesetas al mese su ogni contratto andato a buon fine.

All'inizio il ragazzo tenterà di nascondere alla Mendana quello che sta succedendo, poi cambierà idea, tanto da coinvolgerla nella delicata questione famigliare. Per questo la coppia inizierà a pensare insistentemente alla proposta ricevuta da Saul e Julieta (Claudia Galan), trasferitesi da tempo a Roma per scappare all'arresto per il delitto di Eustaquio e Lamberto Molero.

L'Ortega e Lola pronti a trasferirsi in Italia

Nelle prossime puntate de Il Segreto (già andate in onda in Spagna durante settembre 2019), Saul (Ruben Bernal) chiederà al fratello e Lola di raggiungerli in Italia, dove si è rifatto una vita. Una proposta che sarà ben accettata dall'Ortega, Per questo motivo proporrà a Pablo un piano molto proficuo, che potrebbe fargli guadagnare 10mila pesetas. Una richiesta che susciterà lo scetticismo dello strozzino, il quale inizierà a pedinarlo per vedere se racconta la verità.

Nel frattempo, Lola (Lucia Margo) chiederà a Consuelo (Trinidad Iglesias) se vuole andare insieme a loro a Roma a trovare la nipote, ma l'anziana donna deciderà di rimanere almeno per il momento a Puente Viejo, in quanto è in ansia per la decisione del sottosegretario Garcia Morales (Josè Navar) di far sommergere il paese dalle acque. Le anticipazioni rivelano che la nonna di Julieta cambierà molto presto idea a causa delle intenzioni bellicose di Fernando Mesia (Carlos Serrano). Come avanzerà la vicenda? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra è in onda dalla domenica al venerdì su Canale 5.