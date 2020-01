Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che ogni giorno colleziona ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate spagnole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020 in Spagna, rivelano che Matias Castaneda scoprirà finalmente la verità sul tradimento di Marcela Del Molino. Nel dettaglio, il padre di Camelia capirà che sua moglie aveva avuto una storia con Tomas De Los Vivos, tanto da perdere completamente il lume della ragione.

Il Segreto: Matias scopre il tradimento di Marcela

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole dal 27 al 31 gennaio 2020 in Spagna, rivelano che la marchesa dimostrerà di non condividerà l'atteggiamento arrogante di Alicia, tanto da rivelarlo ad Tomas. Peccato, che quest'ultimo sia di tutt'altro avviso, tanto da elogiare la ragazza per il suo ottimo lavoro in miniera. Più tardi, la figlia di Urrutia confesserà a Matias che Marcela ha avuto un altro interesse sentimentale durante la sua detenzione in prigione.

Il Castaneda, a questo punto, chiederà ulteriori dettagli alla moglie, la quale si trincerà dietro un muro di silenzio.

Adolfo, invece, capirà che suo fratello potrebbe aver sviluppato una cotta per Alicia, visto che non ha intenzione di licenziarla come richiesto dalla madre. Allo stesso tempo, Matias comincerà a ricordarsi dei momenti susseguiti al suo ritorno a Puente Viejo. A tal proposito, il padre di Camelia capirà che il De Los Vivos potrebbe avere avuto una relazione extra-clandestina con la Del Molino.

Infine, l'uomo deciderà di affrontare quest'ultima per scoprire la verità.

Il Segreto anticipazioni: il Castaneda si scontra con Tomas, l'amante della Del Molino

Gli spoiler de Il Segreto, in onda a fine gennaio in Spagna e tra circa otto mesi su Canale 5, rivelano che Marcela confesserà al marito che Tomas era il suo amate. Una rivelazione, che scatenerà l'ira di Matias (Ivan Montes), che l'accuserà di essergli stato infedele.

In seguito, il Castaneda chiederà di avere un incontro con il De Los Vivos. Isabel, invece, rivelerà a Francisca di temere per lo stato mentale di Rosa, in quanto affetta dalla stessa patologia di Donna Begona. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Montenegro consiglierà alla marchesa di approfittare della debolezza della Solozabal per manipolarla a suo piacimento.

Le proprietà di Francisca arse dalle fiamme

Allo stesso tempo, Antonita informerà la padrona che il Castaneda e suo figlio hanno avuto un accesissimo scontro a causa della Del Molino. Nel frattempo, alcune case e fattorie andranno alle fiamme.

A tal proposito, Mauricio (Mauricio Godoy) noterà che le abitazioni colpite sono di proprietà di Francisca (Maria Bouzas). Infine, il Godoy deciderà di recarsi a La Habana per informare la sua ex padrona dell'accaduto.