Le anticipazioni spagnole sulle trame de Il Segreto di questa settimana rivelano alcuni dettagli riguardanti il ritorno di donna Francisca a Puente Viejo. Si parla impropriamente di 'ritorno' poiché la Montenegro, dopo il salto temporale della soap, era tornata nella sua cittadina in gran segreto rimanendo nascosta alla comunità fino alle puntate trasmesse in Spagna in questi giorni. Per vederle anche in Italia si dovrà attendere ancora un po' di tempo ma a chi ama le anticipazioni farà piacere sapere che Francisca convincerà la Marchesa di essere pronta a mostrarsi in pubblico e farà la sua ricomparsa in paese passeggiando in modo trionfale sotto gli sguardi sbigottiti degli abitanti.

Poco distante il tenente Campuzano osserverà il sorprendente ritorno di Francisca e lo riferirà a donna Eulalia che si preparerà a portare a compimento la sua vendetta nei confronti della Montenegro. Quale tremenda sorte attende il personaggio storico de Il Segreto?

Le trame spagnole de Il Segreto: Francisca appare a Puente Viejo, Eulalia la fa spiare

Dopo essere stata per molto tempo al riparo da occhi indiscreti, Francisca deciderà di camminare per le vie di Puente Viejo e di palesarsi perciò agli abitanti della cittadina.

I paesani la vedranno passeggiare serena e tranquilla e rimarranno di stucco, mentre la Montenegro parlerà con Matìas e Marcela chiedendo loro notizie sul marito. Nel frattempo la donna sarà spiata dal tenente Campuzano per conto di donna Eulalia. L'uomo le riferirà che Francisca è uscita dal suo nascondiglio e se ne va in giro per Puente Viejo. La Castro dirà di continuare con il piano già stabilito e di trovare al più presto un posto dove tenere prigioniera la Montenegro per portare a termine la sua vendetta.

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: trame di questa settimana

Le trame delle puntate de Il Segreto al momento in onda in Spagna sono incentrate sul ritorno di Francisca a Puente Viejo. Dopo essersi mostrata alla comunità la Montenegro rientrerà alla tenuta. Mauricio verrà informato della sorprendente apparizione avvenuta in città e si recherà subito ad incontrare di persona la donna potente che ha servito fedelmente per tanti anni.

In un primo momento la matriarca non potrà riceverlo e il Godoy penserà che la donna sia sotto l'influenza della marchesa. Poi si sfogherà con Marcela e Matìas riferendogli l'accaduto e confessando la sua delusione. Quando in seguito Francisca e Mauricio finalmente si incontreranno, l'uomo si mostrerà pronto a mettersi al servizio della signora per qualunque cosa avrà bisogno. La Montenegro però reagirà in modo freddo e distaccato. È bene ricordare che le presenti trame de Il Segreto riguardano l'attuale programmazione spagnola.