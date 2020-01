Giovedì 8 gennaio il Grande Fratello Vip 4 ha aperto i battenti sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Pochi istanti dopo l'ingresso di Licia Nunez è andato in scena il primo scontro a distanza con Imma Battaglia. Quest'ultima attraverso il proprio account social ha replicato alle accuse della sua ex fidanzata.

L'attrice pugliese e l'attivista in passato sono state legate per ben sette anni. Oggi, Licia Nunez è di nuovo fidanzata da circa due anni, ma la sua precedente relazione può essere definita la più importante.

Prima di entrare nella Casa di Cinecittà, la concorrente del reality-show ha parlato di un presunto tradimento avvenuto ai suoi danni: secondo la Nunez, Imma Battaglia l'avrebbe tradita con Eva Grimaldi. Queste le affermazioni della gieffina: "Ci siamo lasciate per un suo tradimento. L'amore resta, si trasforma, ma resta".

La Battaglia nega il tradimento: Grimaldi e Luxuria la sostengono

Le parole di Licia Nunez sono state mal digerite dall'attuale compagna di Eva Grimaldi. Attraverso il suo profilo Instagram, Imma Battaglia ha fornito la sua versione dei fatti: "Alfonso Signorini la verità ha mille volti".

Poi, l'attivista ha aggiunto un commento piccato sulla sua ex fidanzata: "Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta". Dalla reazione della donna pare che non vi sia stato alcun tradimento ai danni dell'attrice pugliese.

Nel frattempo, le affermazioni di Imma Battaglia sono state prontamente ricondivise sul post di Eva Grimaldi. La Battaglia può contare anche sul sostegno di Vladimir Luxuria. L'ex parlamentare sul proprio account Twitter ha preso le difese della sua amica: "Trovo scorretto come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione, non so se le convenga raccontare tutto".

Licia Nunez affascinata da Rita Rusic

Prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia l'attrice di Incantesimo, Le Tre Rose di Eva e Vivere ha fatto delle dichiarazioni importanti su una delle sue coinquiline.

Licia Nunez che non ha mai fatto mistero del suo orientamento sentimentale, ha rivelato di essere sempre stata attratta dal fascino di Rita Rusic: "Lei, in passato, nei mie momenti di intimità è stata un po' il mio sogno erotico".

Durante una recente intervista, l'attrice 40enne ha dichiarato di sentirsi molto vicina a Pupo in merito all'argomento delle donne. Secondo la Nunez lei è come il cantante pugliese, ovvero la costante presenza del genere femminile è una costante all'interno della loro vita.

Per quanto riguarda un giudizio sugli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez non si è sentita di esprimere un parare in quanto non conosce nessuno di persona.