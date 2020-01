Qualche ora fa Dagospia ha lanciato un’importante indiscrezione: Alessia Marcuzzi avrebbe deciso di lasciare la conduzione dell’ Isola dei Famosi, reality di Canale 5, che dovrebbe tornare in onda nella prossima primavera, subito dopo la fine della quarta edizione del Grande Fratello VIP. Se venisse confermata questa notizia, diventerebbe così vacante il posto alla guida del reality. La presentatrice è al timone del programma dal 2015, quando il format, dopo tanti anni di messa in onda su Rai 2, è passato sulle reti Mediaset.

Da lì, ha condotto ben cinque edizioni, molto fortunate anche sul piano degli ascolti. Gli ultimi due anni, però, sono stati molto difficili e tormentati per Alessia, sempre al centro di critiche e accuse da parte del web. Che sia questo il motivo alla base di tutto?

Dopo cinque anni Alessia Marcuzzi potrebbe lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi

L’esperienza di Alessia Marcuzzi alla guida dell’Isola dei Famosi sembra essere arrivata al capolinea. Dopo aver raccontato le gesta dei naufraghi in Honduras, la presentatrice romana pare pronta a cambiare pagina, con nuovi progetti lavorativi e grandi conferme, che le hanno dato un grande successo, forse anche inaspettato, nel corso della stagione televisiva appena trascorsa.

Ricordiamo infatti che la Marcuzzi, a settembre scorso, è approdata alla conduzione della seconda edizione della versione celebrity del reality dei sentimenti per eccellenza, Temptation Island. Nel corso di questa esperienza, Alessia, ha saputo dimostrare grande coinvolgimento e molto tatto nelle storie raccontate. L’edizione condotta dalla romana è stata di successo soprattutto grazie alla coppia formata da Pago e Serena che, al termine dei 21 giorni di percorso, ha deciso di uscire dal villaggio separata.

Attualmente, Pago è recluso nella casa della quarta edizione del Grande Fratello VIP, dove sta pensando molto alla sua storia con Serena, non escludendo un incredibile ritorno di fiamma. Alessia è tornata anche alla conduzione delle Iene, in coppia con Nicola Savino, confermandosi, insomma, una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset.

Le possibili candidate in caso di addio della Marcuzzi

Come era inevitabile, la notizia, che ricordiamo deve ancora trovare conferme ufficiali nei canali Mediaset e da parte della stessa conduttrice, ha scatenato il web.

Tante sono le ipotesi che, in queste ore, stanno circolando in rete. Molti sono convinti che, a prendere la conduzione del reality, possa essere Barbara d’Urso, rimasta orfana del suo Grande Fratello che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare in onda il prossimo autunno. Fare nomi certi in questa fase è ancora molto difficile.