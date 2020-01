Gli spoiler della nota fiction La guerra è finita, diretta da Michele Soavi, con protagonisti Isabella Ragone e Michele Riondino riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. La miniserie è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti e al libro "Il viaggio verso la Terra promessa". Nella terza puntata che verrà trasmessa proprio nel "Giorno della Memoria" lunedì 27 gennaio, in prima visione assoluta su Rai 1 alle ore 21:25, Davide scaverà nel passato di Mattia, per cercare di capire se l'uomo sia complice di alcuni crimini passati.

In seguito Miriam e Mattia saranno sempre più uniti, mentre Stefano chiederà un favore a Giulia. Quest'ultima, però, avrà in mente soltanto Davide. Di seguito i dettagli delle anticipazioni de La Guerra è finita.

La guerra è finita: Davide indaga su Mattia

Nella terza puntata de La guerra è finita che andrà in onda il 27 gennaio, Davide cercherà di scoprire chi sia davvero Mattia, poiché temerà che l'uomo faccia parte di un gruppo di malviventi che si è macchiato di alcuni crimini terribili nei confronti della popolazione civile.

Nel frattempo presso la tenuta Terenzi, i ragazzi cercheranno di ritornare ad una vita normale e tra alcuni di loro nasceranno nuove ed intense amicizie, come quella tra Mattia e Miriam. Il rapporto tra la coppia si rafforzerà sempre di più e i due saranno sempre più vicini. Successivamente Stefano chiederà a Giulia di accompagnarlo ad un particolare ballo in città: l'evento molto atteso potrebbe permettere a Giulia di incontrare la marchesa Terenzi, proprietaria della tenuta nella quale vivono i ragazzi sopravvissuti.

Spoiler La guerra è finita: Giulia consola Davide

Stefano porterà Giulia al ballo e presenterà la donna ai suoi conoscenti come la sua fidanzata. Frattanto Giulia penserà soltanto a Davide, al quale si avvicinerà sempre di più. In seguito la donna cercherà di consolare l'uomo il più possibile, poiché sarà assai angosciato e disperato dall'idea di non rivedere più il suo amato figlio Daniele, deportato in passato insieme alla madre.

Dove guardare in streaming online gli episodi de La guerra è finita

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi de La guerra è finita è possibile guardare in streaming online tutte le puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito RaiPlay.it. Oltre agli episodi, sulla piattaforma dedicata si possono trovare alcuni "extra" relativi ai protagonisti della fiction ambientata a Milano. La guerra è finita ha debuttato lo scorso 13 gennaio su Rai 1 e ha ottenuto il 21% di share, tenendo incollati agli schermi più di quattro milioni di telespettatori.