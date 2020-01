'La guerra è finita' è il titolo della nuova fiction in quattro puntate in programma su Rai 1 a partire da lunedì 13 gennaio. La fiction è diretta da Michele Soavi ed è stata prodotta dalla Palomar, la società che realizza anche la serie "Il commissario Montalbano", sempre in collaborazione con Rai Fiction. I tre principali protagonisti sono Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco, mentre il periodo in cui è ambientata è l'anno 1945, ovvero alla fine della seconda guerra mondiale.

Si raccontano le vicende di bambini e ragazzi

La fiction "La guerra è finita" racconta il periodo della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, mentre i sopravvissuti, dopo la tragica esperienza dei campi di sterminio, fanno ritorno nelle loro terre. In particolare si racconta della sofferenza dei bambini e degli adolescenti che in prima persona assistono all'orrore della guerra e gli adulti cercano di aiutarli nel cercare di ritornare alla vita normale. Si tratta di un'Italia ridotta in macerie, senza dubbio più povera, dove si fa molta fatica ad andare avanti.

Ma i ragazzi imparano ad essere solidali gli uni con gli altri e scoprono il rispetto reciproco, anche attraverso il sacrificio, il lavoro ed il gioco in comune.

Davide e Giulia diventano la salvezza per alcuni giovani sopravvissuti

Uno dei personaggi principali della fiction è Davide (Michele Riondino), il quale è consapevole del fatto che forse non rivedrà mai più la sua famiglia che venne catturata mentre egli mancava da casa. Poi c'è Giulia (Isabella Ragonese) che ha dovuto dire addio al suo amato papà, arrestato perché accusato di avere collaborato con i nazisti.

Davide e Giulia si incontrano e si conoscono un po' per caso e grazie a loro anche i bambini e i ragazzi sopravvissuti che sono rimasti da soli trovano un posto dove poter andare. Davide e Giulia infatti decidono di occupare una tenuta agricola che è stata abbandonata e che viene da loro valorizzata: servirà a dare un tetto, sicurezza, e un po di umanità a tutti quanti.

Possono contare anche sull'aiuto di Ben, un ex ufficiale che spera di rientrare in futuro nella sua terra, la Palestina. In questo modo, queste persone, riescono a mantenere viva la speranza, anche perché, quel di 2 settembre del 1945, la radio annuncia che la guerra è realmente finita. Fra gli altri attori protagonisti di questa fiction ci sono anche Andrea Bosca, Carmine Buschini e Carolina Sala. Salvo variazioni impreviste dell'ultim'ora sembra ormai certo che la prima puntata di "La guerra è finita" andrà in onda alle ore 21.25 di lunedì 13 gennaio.

La fiction verrà presentata alla stampa a Roma martedì 7 gennaio e saranno presenti alcuni degli attori protagonisti, oltre al personale della produzione e allo stesso regista.