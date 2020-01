Sonia Pattarino è stata argomento di discussione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4: Ivan Gonzalez ha parlato della sua ex fidanzata affermando che tra di loro non c'era un reale sentimento. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mandato giù la questione, tant'è che dal suo profilo social non ha perso tempo a lanciare una frecciatina allo spagnolo, anche perché più volte il giovane ha parlato di un viaggio con una ragazza misteriosa. In molti hanno pensato che si trattasse proprio di Sonia, ma lei ha prontamente e sarcasticamente smentito.

Ivan su Sonia: 'Non c'era nulla'

'È andata avanti, ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla', ha dichiarato Ivan parlando del suo fidanzamento con Sonia Pattarino. Lo spagnolo, raccontando delle sue esperienze amorose, ha affermato di aver scelto una brava ragazza a Uomini e Donne ma proprio per tale ragione ha voluto chiudere. L'ex tronista, che ha parlato anche di Natalia Paragoni, non aveva intenzione di prendere in giro nessuno, tanto meno l'ex corteggiatrice.

Successivamente Ivan ha voluto raccontare ai suoi compagni d'avventura di un viaggio fatto a Bali con una ragazza di cui non ha svelato l'identità.

Immediatamente, i fan di Sonia hanno informato della situazione la ragazza, che con ironia ha replicato. 'Ma come vi viene in mente che possa parlare di Sonia?', ha scritto la Pattarino, chiarendo che non è lei la ragazza misteriosa del viaggio.

Sonia non è la ragazza misteriosa di Gonzalez

Sonia più volte ha sottolineato che Ivan non l'ha mai nominata da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, anzi ha anche affermato di non essere innamorato da otto anni. La Pattarino, che ha detto ai suoi follower di essere impegnata e di non essere davanti al televisore per seguire la diretta del reality, ha voluto prendere le distanze quindi dalla giovane con cui il suo ex ha condiviso una vacanza.

Le parole dell'ex corteggiatrice sono state confermate poi da Ivan stesso che ha raccontato che il suo viaggio a Bali è precedente alle esperienze televisive che lo hanno fatto conoscere dal grande pubblico. Gonzalez si è lasciato andare a molte confidenze da quando è nella casa più spiata d'Italia: è evidente che il suo percorso è molto intenso.

Ivan sempre più interessato a Clizia e lontano da Sonia

Frattanto Ivan, che ha suscitato l'ironia di Sonia, si è molto avvicinato a Clizia Incorvaia, definendola come i suo prototipo di donna. Chissà se la casa sarà galeotta e nascerà un nuovo amore targato GF. Durante la prossima puntata di certo Signorini non perderà l'occasione di trattare la complicità sempre più forte tra i due concorrenti.