Torna il 10 febbraio la serie tv di successo L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, che andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:25. Si tratterà di otto episodi ispirati alla saga letteraria di Elena Ferrante. I primi due episodi andranno in onda il 10 febbraio per un totale di quattro serate mentre nelle sale cinematografiche si sta svolgendo un evento (dal 27 al 29 gennaio) dedicato agli episodi di questo secondo capitolo.

Elena decide di andare via, Lila sposa infelice

Manca davvero poco all’inizio della seconda parte della fortunata serie L'amica geniale che vede protagoniste Raffaella Cerullo (interpretata da Gaia Girace) ed Elena Greco (interpretata da Margherita Mazzucco) alle prese con l’età adulta.

Alla fine del primo capitolo, andato in onda lo scorso anno, abbiamo visto Lila sposarsi con Stefano ed Elena ancora alle prese con Nino Sarratore e la storia d'amore con il suo compagno di scuola Antonio. In Storia del nuovo cognome, ritroveremo le due amiche 16enni obbligate ad affrontare nuove sfide e difficoltà che cambieranno per sempre il loro modo di affrontare la vita. Dopo il matrimonio con Stefano, infatti, Lila si sentirà pressata e infelice mentre Elena capirà che quello che davvero vuole non si trova nel rione in cui è cresciuta.

Sarà durante una vacanza ad Ischia che qualcosa inizierà a cambiare davvero per le due ragazze. Lila inizierà a frequentare Nino Sarratore, da sempre amore di Elena, ma il marito di Lila, Stefano, farà di tutto per farlo allontanare da lei. Elena, nel frattempo, decide di allontanarsi da Napoli e andare a studiare all’Università di Pisa mentre Raffaella diventerà una brava venditrice nel negozio di scarpe della famiglia Solara.

Di seguito le anticipazioni primo e secondo episodio.

Il nuovo cognome

Nella prima puntata de L’amica Geniale, intitolata Il nuovo cognome, vedremo Lila tornare dal viaggio di nozze ed Elena indecisa sul suo futuro con Antonio nonché alcuni problemi con lo studio. Le due amiche si ritrovano dopo un periodo separate e Lila rivela alla compagna delle percosse subite dal marito Stefano e i suoi modi di fare troppo tradizionalisti.

L'uomo, infatti, non vuole che la neo-sposa appaia in foto in un negozio del centro.

Il corpo

Nel secondo episodio, intitolato Il corpo, Elena si renderà conto che il suo rapporto con Antonio non può avere futuro e nel frattempo scopre che anche il suo amato Nino frequenta la sua scuola. A questo punto per la giovane, arriverà il momento di capire davvero quello che vuole. Lila, intanto, continua a vivere male il suo matrimonio con Stefano. L’appuntamento con i primi due episodi de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è per il 10 febbraio. Chi non riuscisse a vedere in diretta la puntata potrà collegarsi su RaiPlay dove il giorno dopo saranno disponibili gli episodi andati in onda.