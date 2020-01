Si conclude questa settimana la messa in onda delle repliche della prima stagione dell'Amica geniale, la fiction basata sul best seller di successo di Elena Ferrante. Mercoledì 29 gennaio, infatti, verrà trasmessa in prima serata su Rai 2 la quarta puntata con gli ultimi due episodi intitolati "I fidanzati" e "La promessa".

L'annuncio del fidanzamento

La trama ufficiale della quarta puntata de "L'amica geniale" ci rivelano che Elena scapperà da Ischia dopo aver subito una vera e propria aggressione fisica da parte di Donato.

La ragazza, infatti, lascerà frettolosamente l'isola campana per ritornare a Napoli dalla sua famiglia. Ritornata a casa però, non troverà la forza necessaria per raccontare a Lila o a qualcun altro dell'abuso subito. Comportamento opposto avrà la sua amica che le riferirà dettagliatamente tutto ciò che le è successo nel corso della sua assenza. Lila, difatti, riferirà a Lenù che i suoi genitori vogliono a tutti i costi darla in sposa a Marcello Solara contro la sua volontà.

Per evitare le nozze con il Solara, Lila annuncerà a sorpresa il suo fidanzamento ufficiale con Stefano Carracci, sottolineando anche la sua volontà di sposare il ragazzo il prima possibile.

Stessa cosa farà anche Elena che annuncia di essersi fidanzata con il meccanico del rione, Antonio, pur non essendo realmente innamorata di lui. Intanto, Stefano comunicherà alla famiglia della sua fidanzata di voler finanziare il progetto delle nuove scarpe disegnate da Lila.

Il matrimonio

Le scarpe ideate da Lila non avranno il successo di vendita sperato, costringendo Stefano e Fernando Cerullo a recarsi dai Solara per chiedergli di aiutarli a vendere le loro scarpe nel resto di Napoli.

Inaspettatamente i Solara accettano l'accordo di aiutare i due uomini a patto però che Silvio Solara presenzi alle nozze di Lila e Stefano in qualità di testimone. Inizialmente Lila rifiuterà di accettare le richieste della famiglia più potente del rione per poi cambiare idea grazie anche all'intervento di Elena. Più tardi, Lenù si recherà da sola dai Solara e suggellare con loro un altro patto: Silvio sarà il testimone di nozze soltanto se Marcello non si presenterà al matrimonio.

Intanto, Elena accetterà la richiesta di Nino di scrivere un articolo per un piccolo giornale del posto.

Nel corso della festa per le nozze di Lila, Lenù verrà a conoscenza che l'articolo scritto da lei non è piaciuto al pubblico della rivista. La sposa, nel frattempo, si godrà il suo banchetto di nozze fino a che non si renderà conto dell'arrivo di Marcello Solara. Il ragazzo, infatti, si presenterà al taglio della torta, con indosso le prime scarpe create da Lila quando era bambina e che aveva chiesto a Stefano di custodire gelosamente.