Luigi Mario Favoloso è tornato in Italia a 29 giorni dalla sua presunta “scomparsa”. Il giovane imprenditore ed ex compagno di Nina Moric ieri sera ha partecipato al programma “Live -Non è la D’Urso“ per raccontare la sua verità e respingere tutte le accuse di violenza e di percosse mossegli dalla sua ex compagna, la modella Nina Moric. La puntata di Domenica Live, andata in onda ieri sera alle ore 21:30 ha registrato oltre il 13% di share, ed è stata molto accesa: sia Luigi Mario Favoloso che Barbara D’Urso sono apparsi molto turbati ed inquieti.

Non a caso infatti i toni utilizzati, fin dall’inizio della puntata, sono stati molto forti.

‘Non ho mai picchiato Nina’

Una volta accomodatosi sul divano della trasmissione, per prima cosa, Luigi Mario Favoloso ha iniziato a raccontare la sua verità ed a spiegare di non essere scappato all’estero, ma di aver semplicemente prenotato un viaggio perché desiderava trascorrere il Capodanno all’estero. Subito dopo, alla domanda diretta della conduttrice, se avesse mai picchiato Nina Moric, l’ex concorrente del GF ha risposto: ”Non ho mai dato uno schiaffo, un pugno, un calcio a Nina.

Io posso spiegarti tutto, in questi anni ho vissuto dei momenti in cui ho dovuto cercare di salvare Nina da se stessa, non le ho mai fatto del male.” Ascoltando queste parole, Nina Moric ha deciso di telefonare in diretta e di raccontare (inviando anche delle fotografie, che successivamente sono state mostrate durante la messa in onda) ulteriori dettagli riguardo alle presunte violenze subite. L’ex gieffino, a quel punto, ha chiesto espressamente alla D’Urso la gentilezza di non far intervenire la Moric, non essendo lui mai intervenuto, nelle settimane scorse, in diretta, per controbattere alle pesanti accuse della ex.

Nina Moric controbatte

Più volte, durante l’intervista, Luigi Mario Favoloso, ha affermato di non aver mai picchiato né Nina né suo figlio Carlos Maria Corona, anzi al contrario ha detto di aver sempre avuto un ottimo rapporto con Carlos e di essere dispiaciuto di aver perso questa famiglia. Più volte ha spiegato di aver difeso Nina Moric da se stessa e di “essere tranquillo” avendo diverse prove ed episodi da raccontare a suo favore.

Subito dopo la fine dell’intervista, Nina Moric non avendo reagito bene alle parole di Favoloso, ha postato sul suo profilo Instagram alcuni screenshot di una chat con Favoloso, nei quali l’uomo scriveva: "Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci". Leggendo il duro post Instagram pubblicato dalla Moric, che ha come sottotitolo "Non mi ha picchiato, voleva pure uccidermi" Favoloso ha pubblicato una Ig story nella quale non nega di aver inviato quei messaggi, ma afferma che la Moric avrebbe realizzato un collage di vari messaggi che in verità non erano rivolti alla diretta interessata.

Davanti a questi messaggi, le reazioni dei followers di Nina sono state tantissime e moltissimi sono stati anche i messaggi di solidarietà che la ex modella ha ricevuto e sta ricevendo in queste ore.