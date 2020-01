L'avventura di Daniele Dal Moro a Uomini e donne è iniziata da circa una settimana, ma sono già tanti i Gossip che impazzano sul suo conto. L'ex fidanzata Martina Nasoni, per esempio, ha rilasciato un'intervista molto dura sul veronese che, secondo lei, l'avrebbe illusa fino a poco tempo prima di accettare di diventare tronista (un desiderio che ha avuto sempre anche lei dopo la fine del Grande Fratello 16).

Le frecciatine di Martina al neo tronista Daniele

Daniele Dal Moro è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne da pochi giorni, ma la sua partecipazione al dating-show Mediaset ha già creato molto scalpore.

Una ragazza che negli ultimi mesi ha avuto a che fare con il veronese sia davanti che dietro alle telecamere, ha deciso di commentare pubblicamente questa sua nuova avventura in televisione, e l'ha fatto usando parole per niente gentili.

Martina Nasoni, vincitrice dell'ultima edizione Nip del Grande Fratello, ha rilasciato un'intervista a "Di Più" dopo aver avuto la conferma del suo ex nel cast della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

"All'inizio non volevo crederci. Quando le voci hanno cominciato ad essere insistenti, l'ho chiamato e lui era imbarazzato ma non ha avuto il coraggio di dirmi che ci sarebbe andato", ha fatto sapere la giovane al noto settimanale di gossip.

"Vai a U&D dopo avermene dette di tutti i coloro quando volevo farlo io?", questa è la domanda provocatoria che l'umbra ha fatto a Daniele poco tempo fa al telefono, non ricevendo una risposta sincera da parte sua.

Il tira e molla infinito dopo il Grande Fratello

La storia d'amore tra Martina e Daniele è iniziata ufficialmente quando le telecamere del GF 16 si sono spente: i due si sono frequentati per mesi, tra vari tira e molla, fino a poco tempo fa.

La giovane, in merito al momento in cui è terminata questa tormentata relazione, ha fatto sapere: "Ora sto piangendo e soffrendo. Ho rinunciato io alla poltrona rossa di Uomini e Donne per lui, anche se non se lo meritava".

La Nasoni ha augurato all'ex fidanzato di trovare l'amore all'interno del programma al quale anche lei ha sempre sognato di poter partecipare dopo la vittoria nel reality Mediaset: "Spero sia felice, ma deve rendersi conto di aver buttato via una bella storia".

Chi auspicava un possibile corteggiamento di Martina a Dal Moro proprio negli studi del dating-show, però, rimarrà deluso: la ragazza ha ribadito in diverse occasioni (soprattutto sui social network), che non scenderà mai le scale per lui perché la loro possibilità l'hanno già avuta e lui ha preferito diventare tronista piuttosto che risolvere i problemi che li stavano tenendo lontani nell'ultimo periodo.