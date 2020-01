Martina Nasoni, inconsapevolmente, è finita al centro di una bufera mediatica. Nell'ultimo numero del settimanale 'Di Più' è uscita un'intervista all'ex vincitrice del Grande Fratello, in cui la giovane avrebbe raccontato di essere rimasta delusa per l'ascesa di Daniele Dal Moro al Trono Classico di Uomini e donne.

Martina è intervenuta sui social per chiarire alcune dichiarazioni pubblicate dalla rivista edita da Cairo Editore. La 21enne, non solo ha spiegato la sua posizione in merito al dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi, ma ha anche invitato tutti i suoi fan a smetterla con gli insulti nei confronti del modello veronese.

U&D: le nuove dichiarazioni di Martina

Attraverso il suo profilo Instagram Martina Nasoni ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, in merito alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

La diretta interessata ha rivelato di aver letto delle cose non veritiere sul suo conto: "Io non ho rifiutato il trono, io ho fatto una supposizione". L'ex gieffina ha puntualizzato che non è mai stata contattata dagli autori di Uomini e Donne, dunque la sua presenza non era poi così scontata. Al contrario la giovane avrebbe tenuto solamente un provino prima di Daniele Dal Moro, ma questo non significa che avesse accettato di vestire i panni della tronista: "Dentro di me c'era una storia ancora non completamente conclusa".

'Gli auguro di essere amato': le parole della Nasoni su Daniele Dal Moro

Prima di concludere il suo intervento, Martina Nasoni ha invitato i suoi fan a non scrivere più insulti sulla nuova avventura televisiva di Daniele Dal Moro.

La 21enne originaria di Terni ha rivelato di voler molto bene al suo ex coinquilino del Grande Fratello, per questo spera di non leggere più cose brutte riguardanti il modello veronese.

Al contrario Martina Nasoni spera che il trono di Daniele Dal Moro possa iniziare e concludersi nel migliore dei modi.

Infine, la giovane ha scritto sul proprio account Instagram un augurio rivolto al neo tronista: "Gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato". Per quanto riguarda la possibilità di vedere Martina scendere le scale per corteggiare il veronese, la diretta interessata ha prontamente chiuso le porte di fronte a questa ipotesi.

Anticipazioni U&D, Trono Daniele Dal Moro: Giulia abbandona il programma

Il 14 gennaio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, il percorso di Daniele Dal Moro sull'ambita poltrona rossa è partito bene ma non si può dire che abbia 'spiccato il volo'.

La talpa presente negli studi Elios ha rivelato che una delle corteggiatrici del veronese, ha subito deciso di abbandonare il programma.

Tutto è iniziato con l'esterna di Giulia e Daniele: il ragazzo si sarebbe confidato sul suo passato con la corteggiatrice. A quel punto Giulia, vedendo il tronista commosso, avrebbe cercato di prendergli la mano, ma quest'ultimo si sarebbe scansato.

Una volta tornati in studio, Dal Moro avrebbe riferito che, secondo lui, il gesto della mano è una cosa troppo intima. Allora, dopo un breve botta e risposta tra i due, Giulia avrebbe deciso di abbandonare Uomini e Donne.

Il Vicolo delle News, inoltre, fa sapere che le esterne con Ginevra e Caterina sarebbero andate bene ma non benissimo. La prima si sarebbe trovata meglio con Daniele, piuttosto che con Carlo. La seconda, invece, ha rivolto una critica a Dal Moro.