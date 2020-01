Questa sera ritorna su Canale 5 la seconda stagione del medical drama statunitense New Amsterdam. Protagonista della Serie TV è il dottor Max Goodwin che dirige uno degli ospedali più antichi d'America. Il suo obiettivo è quello di farlo diventare un ospedale rinomato e di riportarlo allo splendore di un tempo. L'ultima puntata della prima stagione si è conclusa con le tragiche immagini dello schianto. Il terribile incidente ha coinvolto l'ambulanza su cui si trovavano la moglie del dottor Goodwin Georgia e due dottoresse: Lauren Bloom e l'oncologa Helen Sharpe.

La moglie del medico aveva appena dato alla luce la loro bambina Luna. Un parto complicato avvenuto a casa grazie all'aiuto della dottoressa Lauren Bloom, momentaneamente sospesa dal servizio per problemi di salute. Questa sera finalmente si scoprirà chi ha perso la vita delle tre donne. Ecco alcune anticipazioni degli episodi che andranno in onda dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.

New Amsterdam, episodio 1: Georgia non ce l'ha fatta

Il primo episodio della prima stagione inizierà con un salto temporale di tre mesi.

Max Goodwin dirige sempre il New Amsterdam e nel frattempo si prende cura di sua figlia Luna. Il pubblico scoprirà cosa è accaduto dopo l'incidente attraverso vari flashback: un incidente davvero terribile che ha sconvolto tutto l'ospedale. Il ricordo di ciò che è successo è ancora vivo per tutti ma si cerca di tornare alla normalità. Purtroppo una delle tre donne a bordo dell'ambulanza non ce l'ha fatta. La sua identità verrà svelata soltanto alla fine dell'episodio. Si tratta della moglie di Goodwin, Georgia. Max Goodwin inoltre, come ricorderanno i fan della serie, sta lottando contro un aggressivo cancro alla gola. In merito a questo, arriveranno delle novità nel secondo episodio.

Anticipazioni episodio 2: una new entry nel cast

La seconda stagione di New Amsterdam vede aggiungersi al cast una new entry, dopo l'uscita di scena di Georgia nel tragico incidente.

Il secondo episodio inizia con il direttore del New Amsterdam Max Goodwin intento a svolgere il suo lavoro da dirigente medico dell'ospedale. Il suo scopo è quello di riorganizzare l'intera struttura per conoscere a fondo il suo staff. Proprio per questo decide di fare una sorta di censimento. Sarà in questa occasione che farà la sua comparsa la nuova attrice Ana Villafane. La donna interpreterà Valentina Castro, la nuova e brillante oncologa del New Amsterdam. Sarà lei a prendere in cura Max Goodwin. La donna stravolgerà completamente la terapia del medico. Riuscirà a farlo guarire dal cancro alla gola? Questa sera andrà in onda anche un terzo episodio.

Spoiler episodio 3: un nuovo assistente per il dottor Max Goodwin

ll terzo episodio di New Amsterdam, l'ultimo di questa sera, sarà incentrato sul nuovo assistente del dottor Goodwin.

Dopo che Dora ha preferito licenziarsi, Goodwin decide di dare un'opportunità di lavoro ad una nuova persona. Andando contro tutti e consapevole che non ha ottime doti come aiutante, Max sceglie Todd Benson. Questa decisione lo metterà di fronte al consiglio d'amministrazione della struttura che come spesso accade ha idee diverse da quelle del direttore sanitario. Questa nuova stagione si preannuncia come la prima ricca di colpi di scena. Non resta dunque che sintonizzarsi questa sera su Canale 5 come sempre alle 21:20 circa dopo il consueto appuntamento con il TG satirico di Antonio Ricci. Inoltre, sarà possibile seguire la serie anche in streaming sul sito Mediaset Play.