Dopo quasi un mese dalla scomparsa, dopo continui appelli da parte dei familiari e vari avvistamenti, Luigi Mario Favoloso è tornato a Live non è la d’ Urso, dove ha avuto modo di spiegare la sua versione dei fatti, dopo che la ex fidanzata Nina Moric lo aveva accusato di violenza. Come era prevedibile, è stata un’intervista molto accesa, dai toni forti, in cui Luigi ha smentito, in maniera assoluta, di aver usato violenza ai danni di Nina e soprattutto di Carlos Maria, figlio avuto dalla modella croata con Fabrizio Corona.

Favoloso ha poi dichiarato di aver solamente bloccato Nina, quando, in più occasioni, ha tentato di farsi del male da sola. Insomma, una vicenda quanto mai complicata, essendoci di mezzo anche un minore. Nel corso della trasmissione, Nina é intervenuta in collegamento telefonico, ribadendo ancora una volta la sua versione dei fatti.

Nina Moric su Instagram pubblica delle chat di Luigi Favoloso

Se Luigi ha rimandato alla prossima settimana l’incontro con il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, appena finita la puntata, la sua ex fidanzata ha pubblicato, sul profilo Instagram, dei messaggi privati che lei ha ricevuto da Favoloso.

Messaggi il cui contenuto è abbastanza particolare. ‘Non mi ha picchiato, voleva pure uccidermi’, ha scritto la Moric, allegando anche la foto di un vistoso ematoma sulla schiena. Le parole usate da Luigi Favoloso sono molto forti: ‘Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci... avevo avuto l’idea di fingermi morto per averti di nuovo, per farti innamorare di un persona nuova’. Immediate sono state le reazioni dei fan e follower di Nina Moric, che le hanno dimostrato tutto il loro affetto e vicinanza in un momento difficile come questo.

Dopo aver discusso apertamente con la signora Loredana, la modella croata, dovrà vedersela, quindi, con il suo ex fidanzato, in una guerra giudiziaria che sembra essere solo all’inizio.

Luigi Favoloso: ‘I messaggi pubblicati da Nina non sono falsi, alcuni sono però rivolti ad altre persone’

Sono stati molti quelli che hanno pensato che le chat postate da Nina fossero false e, dunque, inventate. A placare gli animi e le polemiche è intervenuto proprio Luigi Favoloso attraverso un messaggio sul suo Instagram.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha confermato di aver inviato quel tipo di messaggi alla mamma di Carlos Maria. ‘I messaggi pubblicati da Nina non sono falsi, come tutti state ipotizzando, ma sono i miei’, ha chiarito Luigi. Ha detto, però, che alcune parti delle conversazioni sono state tagliate e modificate appositamente, alterando così, completamente, il senso originario degli stessi.