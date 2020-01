Domenica 26 gennaio, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di Non è l'Arena. Il programma, condotto come sempre dal giornalista Massimo Giletti, avrà questa settimana una durata minore del solito a causa delle Elezioni Regionali previste in Emilia Romagna e in Calabria. Alle 23:00 circa, infatti, la linea verrà passata a Enrico Mentana che seguirà lo spoglio in una delle sue celebri "Maratone" elettorali.

Essendo trasmesso a urne aperte, la legge impone a Giletti di non parlare di politica per non influenzare le persone che dovessero recarsi al voto; per questo tra i temi della prossima puntata troveremo il Festival di Sanremo e le truffe amorose, come il 'caso Pamela Prati'.

A Non è l'Arena si parlerà delle polemiche su Amadeus

Nel corso della breve diretta, dunque, uno degli argomenti centrali sarà il prossimo Festival di Sanremo. Se lo spettacolo vero e proprio inizierà il prossimo 4 di febbraio, le polemiche sono in corso già da diverse settimane; al centro di esse, in particolare, vi è il ruolo della donna. Tutto è partito il 14 gennaio, quando Amadeus ha presentato con una conferenza stampa le donne che lo affiancheranno alla conduzione nelle cinque puntate; tra queste vi è Francesca Sofia Novello, modella da oltre 200 mila follower su Instagram.

La ragazza è anche fidanzata da 2017 con Valentino Rossi ed è proprio questo aspetto che sembra aver convinto Amadeus a portarla sul palco dell'Ariston; in fase di presentazione, infatti, il conduttore siciliana ha dichiarato di aver scelto la ragazza perché bellissima (cosa ripetuta diverse volte e con diverse ragazze, cosa che denota probabilmente una scarsa fantasia) e perché capace di stare al fianco di un grande uomo stando sempre un passo indietro.

Una frase, quest'ultima, che ha generato un vero e proprio polverone.

Ma le dichiarazioni di Amadeus non sono le uniche ad aver creato una grande polemica; c'è infatti un altro caso che ha scatenato l'indignazione social ed è quello che vede al centro il cantante Junior Cally, che sarà per la prima volta concorrente del Festival. Al centro delle polemiche vi è ancora una volta la figura della donna: in una canzone del 2017, intitolata 'Strega', il rapper ha infatti un passaggio del testo particolarmente violento.

Frasi che hanno spinto parte dell'opinione pubblica a chiedere alla Rai di escludere il cantante, cosa che però non è avvenuto. Sul caso era intervenuto anche il Presidente della Rai Marcello Foa, che si era unito al coro dell'indignazione.

Non è l'arena, tra i temi anche Pamela Prati

Ma nel corso della prossima puntata di Non è l'Arena si parlerà anche di Pamela Prati e, più in generale, del tema delle truffe amorose. In questo spazio saranno presenti numerose altre donne che sono state vittime di truffe online. In questo segmento di puntata prenderanno parte anche Lina Caputo, avvocato della showgirl sarda, e Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta e anche scrittrice.

Ad annunciarlo è la pagina Instagram del programma. Qualche giorno fa Pamela Prati è finita al centro dei giornali per delle parole contro Barbara D'Urso, accusata di fare una "TV che distrugge"; il riferimento è legato al caso di Mark Caltagirone, che è stato per settimane al centro dei programmi della conduttrice di Canale 5 nei mesi scorsi.