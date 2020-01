Il 3 gennaio 2020 Paola Barale è stata ospite de La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez su Nove. L'ex conduttrice Mediaset a distanza di anni, è tornata a parlare della rottura improvvisa con Gianni Sperti. Durante l'intervista c'è stato spazio anche per fare chiarezza sui coniugi Costanzo-De Filippi.

Paola Barale e Gianni Sperti si sono conosciuti a Buona Domenica. Fin da subito, i due instaurarono un rapporto di amicizia, che, poi si tramutò in amore. Poco tempo dopo, nel 1999, Gianni e Paola convolarono a nozze, ma il matrimonio durò solamente tre anni.

Da quel momento in poi le strade dei due ex coniugi si separarono per sempre, tanto che ancora oggi i due non hanno più rapporti. Dunque, non capita spesso che la Barale o Sperti parlino del periodo passato insieme.

Le parole della showgirl sulla rottura con il ballerino: 'Avevo altre priorità'

Nel programma condotto da Peter Gomez, Paola Barale ha svelato i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Gianni Sperti.

L'ex valletta di Mike Bongiorno, senza troppi giri di parole, ha spiegato che tra i due l'amore giunse al capolinea perché entrambi si erano prefissati degli obiettivi diversi: "Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità come il lavoro".

La donna ha riferito durante l'intervista, che, in quel momento suo marito lavorava ma non sempre.

Inoltre, la Barale ha confessato al direttore de Il Fatto Quotidiano, che nonostante la loro passione con Sperti fu travolgente, tra le mure domestiche il rapporto si affievolì quasi subito. Alla domanda di Peter Gomez sulla mancata maternità della showgirl, la diretta interessata ha spiegato che nel corso degli anni ha avuto la possibilità di diventare madre ma non lo ha fatto per scelta: "Sono molto apprensiva".

Paola Barale ha smentito il triangolo amoroso con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Durante l'intervista a La Confessione, Paola Barale ha fatto chiarezza sul rapporto con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ai tempi di Buona Domenica si vociferava un presunto triangolo tra la conduttrice Mediaset ed i due coniugi.

A distanza di tempo la diretta interessata ha messo a tacere ogni pettegolezzo sul suo conto. La showgirl ha spiegato che gli capitava spesso di andare a pranzo con il giornalista, ma solo ed esclusivamente per parlare di lavoro. Al contrario la Barale ha dichiarato di aver visto la signora De Filippi solamente dieci volte in vita sua.

Dopo molti anni anni l'ex conduttrice tv è riuscita a tirare le sue conclusioni in merito a quel Gossip che l'ha perseguitata per molto tempo: "Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me, che lasciavano pensare agli altri che questa cosa fosse vera".