Potrebbe giungere presto a una soluzione il caso di Luigi Maria Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e nel 2018 concorrente del Grande Fratello. Oggi in studio durante la diretta di Pomeriggio Cinque è arrivata la segnalazione di un telespettatore: risale al giorno 29 dicembre, lo stesso in cui Luigi era scomparso da casa della mamma Loredana Fiorentino a Torre Del Greco, Napoli. L'utente l'ha avvistato su un treno e ha inviato una foto. Verrebbe confermata l'ipotesi della showgirl croata che si sarebbe allontanato volontariamente per far sentire la sua mancanza.

Luigi Favoloso, misteriosa scomparsa

Finora sembrava uno di quei casi di scomparsa di cui si occupa Chi l'ha visto? Luigi Mario Favoloso, 32 anni, ex gieffino ed ex fidanzato di Nina Moric, 43 anni, sembrava scomparso nel nulla. A darne notizia ufficiale su Facebook, ieri, il fotografo amico Alex Fiumara. Era sparito dalla casa della mamma lo scorso 29 dicembre. Era arrivato da Milano dove abita dicendo di volersi fermare un paio di settimane per trascorrere le festività natalizie in famiglia. La mamma era rimasta colpita dal fatto che aveva portato con sé due trolley piccoli e due grandi, quasi come se si trattasse di un trasloco.

I familiari si erano meravigliati anche perché pensavano avrebbe trascorso Natale e Capodanno a Milano. Inoltre è sembrato diverso dal solito: troppo pensieroso e molto giù di morale. Alla mamma ha detto che prima di Capodanno voleva stare un po' da solo. Si è allontanato a piedi il 29 dicembre: la sua auto è rimasta in garage. Dopo due giorni, la mamma allarmata ha sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Torre Del Greco.

Di giorni ne sono trascorsi dieci e la preoccupazione è andata aumentando. A destare angoscia nei familiari, è anche il fatto che ha lasciato a casa della mamma carte di credito, bancomat, soldi, mentre ha portato con sé passaporto e cellulare che però dal giorno dopo la scomparsa risulta staccato.

La segnalazione

Oggi durante la diretta del programma Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso occupandosi del caso ha reso pubblica la segnalazione arrivata al numero WhatsApp della redazione da parte di un telespettatore con tanto di foto.

Lo ha visto proprio il 29 dicembre su un treno Napoli Milano con dei bagagli e sarebbe sceso a Milano Rogoredo. Alla segnalazione è stata allegata anche una foto scattata in treno: un ragazzo con giubbotto grigio argento, cappello in testa, in mano un cellulare, indossa occhiali da vista. La mamma, chiamata in diretta dall'inviato Vito Paglia, ha confermato che è lui. A seguire un telespettatore l'avrebbe visto in zona Brera.

"Sono attaccata al telefono. Spero che qualcuno mi chiami. A casa ha lasciato tutto. Il passaporto non c'è. Ho chiamato anche Nina. Ho chiamato i suoi amici, ma nessuno lo ha sentito. Stava proprio giù negli ultimi giorni", ha dichiarato la madre secondo la quale all'origine di questa sparizione ci sarebbe una lite proprio con l'ex fidanzata.

L'ipotesi di Nina Moric

Nina Moric si è sfogata su Instagram.

In un post in cui sembra rivolgersi implicitamente a lui, ha scritto: "Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”. Imprenditore, titolare di una ditta di import export e di un'agenzia di comunicazione con già una lunga esperienza professionale sia in Italia che in Svezia, oltre che modello, Luigi aveva conosciuto Nina nel 2014 a una sfilata di moda. Da allora, per quattro anni non si sono mai lasciati. C'era stato anche l'annuncio di un matrimonio, poi, al quarto mese di gravidanza, la perdita del bambino che Nina aspettava.

Tra burrasche private e mediatiche, passione e tira e molla, la storia è andata avanti più o meno bene fino all'entrata di lui nella casa del Grande Fratello. Dopo una discussione e un presunto flirt nella casa con una gieffina, Nina aveva deciso di porre fine alla relazione. Da quel momento lui aveva fatto di tutto per riconquistarla e di recente, riconciliati ma evidentemente per poco, hanno fatto un viaggio in Africa anche con Carlos, il figlio che Nina ha avuto da Fabrizio Corona. Tra Favoloso e Corona, i rapporti non sono mai stati buoni. Così pure tra lui e Belene Rodriguez.

"Tanti non sanno quanto sia potuto essere difficile, tanti non sanno quanto sei capace di influire sul mio umore, mi hai dato buone ragioni per sentirmi il più fortunato del mondo, altre volte mi hai reso l’uomo più inc...

del pianeta, ma mai e dico mai una volta mi hai dato un motivo per smettere di amarti. Vorrei che certe notti non finissero mai, come il mio amore, quello non finirà mai" le aveva scritto lui in un post del 2018. Allepoca, Nina scherzosamente sui social usava per loro due l'espressione 'Me and my Favoloso'. Oggi, nell'ora del disincanto, lei lo accusa tra le righe di un gesto volontario. Giocherebbe a nascondino per farla stare sulle spine.