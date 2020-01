Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e nella giornata del 14 gennaio si è dato nuovamente spazio alle avventure dei protagonisti del trono classico. I tre tronisti in carica sono tornati in studio per fare un bilancio del loro percorso e mostrare così le esterne che li riguardano. Occhi puntati soprattutto sulla new entry, Daniele Dal Moro che in molti ricordano anche per la sua partecipazione al Grande Fratello dello scorso anno.

La presenza di Dal Moro non è passata inosservata e ha scatenato subito polemiche in studio, dato che in esterna ha scansato la bella Giulia.

Spoiler Uomini e donne: Daniele Dal Moro scatena subito polemiche

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 14 gennaio rivelano che, durante l'esterna con Giulia, Daniele ha avuto modo di aprirsi molto e le ha raccontato aneddoti del suo passato. Il tronista, stando a quanto riportato sulle pagine de Il Vicolo delle News, è apparso anche commosso e ha dichiarato di avere il 'cuore graffiato'.

Parole che hanno spinto Giulia ad avvicinarsi nei confronti del ragazzo, al punto da provare ad accarezzarlo durante l'esterna. Lei gli ha preso la mano con un gesto tenero, ma Daniele l'ha subito tirata indietro.

Un gesto che ovviamente non è passato inosservato e che in studio ha scatenato un bel po' di polemiche. Alcuni si sono schierati dalla parte di Dal Moro, ritenendo che, effettivamente, è troppo presto per un gesto del genere dato che Giulia non conosce ancora bene il tronista. Ma c'è anche chi ha sostenuto che la reazione del tronista fosse stata esagerata e poco carina nei confronti della pretendente.

Le esterne di Daniele con Caterina e Ginevra

La stessa Giulia non ha nascosto di esserci rimasta male: la ragazza ha spiegato che è fatta in questo modo e che addirittura avrebbe voluto abbracciare Daniele durante quel momento 'confessione' in esterna.

Tuttavia, dato che a Dal Moro non è piaciuto il suo modo di fare, Giulia ha ammesso di non avere problemi ad andare via e dopo un tira e molla con il tronista, ha preferito abbandonare lo studio di Uomini e donne.

Daniele, inoltre, è uscito in esterna anche con Ginevra (che si è vista in esterna pure con l'altro tronista Carlo). Durante l'incontro con Dal Moro, la ragazza è stata pienamente a suo agio e ha svelato degli aspetti anche dolorosi della sua vita. L'ex gieffino è uscito anche con la ventenne Caterina. Nel corso delle sue esterne, Daniele ha più volte precisato di essere interessato maggiormente all'io interiore piuttosto che all'aspetto fisico.