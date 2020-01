Il percorso di Daniele Dal Moro sul Trono Classico di Uomini e donne è alle prime battute, ma è già scoppiata la polemica. Il veronese durante la registrazione del 14 gennaio è stato protagonista di un acceso botta e risposta con una delle sue corteggiatrici, Giulia.

L’ascesa di Daniele Dal Moro sull’ambita poltrona rossa, ha colto di sorpresa un po’ tutti. Dopo che l’ex gieffino in passato ha rivelato di non essere mai stato interessato alla notorietà, è stato preso di mira sui social. In molti hanno criticato duramente la scelta di Daniele, ovvero quella di accettare il ruolo di tronista.

Tra i vari commenti negativi all’indirizzo del giovane, va segnalato anche quello di Gennaro Lillio. Il modello ha descritto il suo ex coinquilino come una persona falsa.

Giulia si elimina da U&D

Il 14 gennaio negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al Trono Classico. Il protagonista indiscusso senza dubbio è stato il neo tronista Daniele Dal Moro. Il giovane in occasione delle prime esterne aveva deciso di approfondire la conoscenza con Giulia, Ginevra e Caterina.

Stando alle indiscrezioni fornite dal Vicolo delle News, il veronese si è trovato molto bene con Giulia. Con lei Daniele si è aperto, tanto da rivelargli cosa lo ha ferito in passato. Durante il racconto Dal Moro è apparso commosso ma allo stesso tempo un po’ agitato nel parlare della sua vita. A quel punto, in segno di solidarietà, Giulia avrebbe preso la mano del tronista, ma quest’ultimo l’ha subito allontanata.

Il gesto di Daniele durante la puntata è stato oggetto di discussione. Mentre la corteggiatrice ha spiegato, che in quel momento lo avrebbe anche abbracciato; il diretto interessato ha spiegato che per lui dare la mano ad una persona è un gesto molto intimo. Da qui è nato un acceso botta e risposta tra Daniele e la corteggiatrice, tanto che quest’ultima al termine della discussione ha deciso di abbandonare lo studio eliminandosi.

Ginevra divisa tra Daniele e Carlo, Caterina critica Dal Moro

Dalle anticipazioni fornite dal portale del Vicolo delle News, sono emersi anche i dettagli sulle altre esterne di Daniele.

Ginevra è uscita con Dal Moro, ma è stata portata in esterna anche da Carlo Pietropoli. In puntata la giovane ha rivelato di aver molto apprezzato l’approccio di Daniele. Secondo Ginevra, il neo tronista non avrebbe mai cercato il contatto fisico, cosa che, invece, non sarebbe avvenuta con Carlo. A sottolineare una certa intesa tra Daniele e Ginevra, ci ha pensato anche Lorenzo Riccardi.

Per quanto riguarda l’esterna con Caterina, i due non possono dire di essersi trovati male. Per tutto il tempo Dal Moro avrebbe tenuto la parola, lasciando poco spazio alla corteggiatrice. Quest’ultima nonostante sia stata bene con il tronista, ha rivelato che il suo uomo deve concedergli la parola più spesso in modo da poterla ascoltare.

Martina Nasoni a Di Più: ‘Dovevo salire il sul trono’

In una recente intervista per il settimanale Di Più, Martina Nasoni ha svelato degli importanti retroscena sull’ascesa di Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne.

La 21enne umbra ha rivelato di essere rimasta molto delusa per la scelta degli autori, poiché sarebbe dovuta salire lei sul trono. La Nasoni ha raccontato di aver sostenuto un provino durante una pausa con Daniele. In un secondo momento la ‘Ragazza dal cuore di latta’ ha deciso di fare marcia indietro per amore. Purtroppo però la scelta di Martina non è stata premiata, perché la relazione con Daniele ha subito una battuta d’arresto in modo definitivo lo scorso dicembre.