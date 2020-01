A Uomini e donne è tempo di nuove registrazioni. Giovedì 16 gennaio i protagonisti del trono over sono tornati nuovamente nello studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. I colpi di scena non sono affatto mancati: Gemma Galgani, per esempio, ha ricevuto la visita di un nuovo corteggiatore che si è mostrato fin da subito interessato a lei. Armando Incarnato, invece, ha dovuto fare i conti con l'ennesima segnalazione arrivata sul suo conto: sembrerebbe, infatti, che si starebbe frequentando con una ragazza di soli vent'anni.

Uomini e donne, trono over: Veronica mette Armando nei pasticci

Nel dettaglio le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne trono over del 16 gennaio che arrivano dal portale Il Vicolo delle News, rivelano che in studio ci sarà un nuovo acceso scontro verbale tra Armando e Veronica.

Il cavaliere proverà a zittirla subito dicendole che lei in realtà è una che si farebbe 'mantenere' da ben cinque anni. Immediata la risposta della Ursida che ha scagliato un duro colpo nei confronti dell'uomo.

La dama del trono over, infatti, ha riportato in studio l'ennesima segnalazione che riguarderebbe Armando Incarnato. Veronica, infatti, ha consegnato alla redazione del people show di Maria De Filippi degli screenshot che testimonierebbero il fatto che Armando sia uscito diverse volte con una ventenne.

A questo punto è intervenuto Armando che vorrebbe sapere il nome di questa ragazza ma la redazione, non avendo ancora prove certe al 100%, ha preferito non sbilanciarsi sulla questione.

Veronica ha poi chiesto di poter parlare da sola con Roberta perché voleva sapere cosa le avesse detto Armando quando nella puntata precedente si erano parlati senza telecamere. In un primo momento Roberta ha preferito non riferire nulla ma, in seguito, è stato lo stesso Armando a confessare tutto.

Un nuovo cavaliere vuole conoscere la Galgani

A quanto pare, infatti, il cavaliere avrebbe detto a Roberta che una donna (riferendosi a Veronica) non dovrebbe presentarsi vestita in un certo modo ad un primo appuntamento. Riflettori puntati anche sulla dama Gemma Galgani. Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione del 16 gennaio, infatti, rivelano che la torinese non nasconderà il dispiacere per la fine della sua frequentazione con Marcella.

La dama, infatti, ammetterà di soffrire per il fatto che nessuno le dimostri interesse, magari anche con dei semplici messaggi del buongiorno e della buonanotte. Nonostante ciò in studio è arrivato un altro spasimante: trattasi di un coetaneo della Galgani che è interessato a conoscerla. E alla fine Gemma ha deciso di farlo restare.