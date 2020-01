Lo scorso 21 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Visto che da molto tempo erano assenti, Maria De Filippi ha deciso di invitare negli studi del dating Ida Platano e Riccardo Guanieri. Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, la coppia nonostante sia molto affiatata non ha perso l'occasione per dare luogo ad alcuni battibecchi.

Con i due ex protagonisti di Uomini e Donne eravamo rimasti, che avevano deciso di dare una seconda chance alla propria storia d'amore.

Riccardo da quando ha capito che la Platano è la donna della sua vita, sembra mettercela tutta per non commettere più gli errori del passato. Dal canto suo Ida che ha rifiutato di salire all'altare con la sua dolce metà, ha deciso di mettere della basi solide prima di convolare a nozze.

Ida e Riccardo: ancora litigi a U&D

La talpa del Vicolo delle News ha anticipato come è andata l'ospitata di Ida Platano e Riccardo Guarnieri negli studi di Uomini e Donne. Da quanto si apprende sul portale di cronaca rosa, pare che i due ex volti più amati del Trono Over abbiano ancora discusso nel dating per futili motivi.

La coppia appena si è seduta al centro dello studio per raccontare come vanno le cose lontano dai riflettori, ha subito iniziato un litigio. Per la precisione l'ex Dama ha accusato il suo compagno di non aver fatto gli auguri di buon compleanno a Gemma Galgani. La Platano sarebbe rimasta male, perché è molto amica della Galgani. A quel punto Riccardo ha spiegato che anche Gemma non ha fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti, ma con molta pacatezza ha rivolto i suoi auguri in puntata.

Ma non è finita qui perché il Guanieri ha raccontato alla padrona di casa che sta valutando delle offerte di lavoro, ma quelle fuori Brescia non vengono prese in considerazione. L'ex Cavaliere parlando di queste proposte ha precisato di aver reso partecipe anche la sua dolce metà, ma quest'ultima ha prontamente smentito; anche in questo caso tra i due è nato un battibecco.

Per evitare che tra i due nascesse un nuovo litigio, Maria De Filippi ha deciso di invitare tutti a ballare.

Ida e Riccardo anziché ballare, ne avrebbero approfittato per scambiare due chiacchiere con chi è rimasto seduto. Al termine del ballo la coppia si è seduta al fianco di Gianni Sperti ed ha seguito il resto della puntata.

Gemma Galgani: gli auguri di Ida Platano

Gemma Galgani ha festeggiato i suoi primi 70 anni all'insegna dei suoi affetti. La Dama più famosa di Uomini e Donne ha ricevuto una bellissima lettera dai ragazzi, che lavorano con lei in teatro. Tra i numerosi messaggi d'affetto non è mancato quello di Ida Platano; le due donne hanno legato tantissimi negli studi del dating-show. La fidanzata di Riccardo Guanieri su Instagram per fare i migliori auguri alla sua amica ha scritto: "Volevo dirti che sei una persone più importanti della mia vita e se nel libro della vita gli amici durano solo alcuni paragrafi, sappi che il tuo posto è quello in fondo alla storia.

Ti voglio bene moltissimo e non vedo l'ora di vederti".